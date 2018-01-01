В Госдуме объяснили, зачем «хладнокровный убийца» Порошенко поздравлял с Новым годом Крым и Донбасс

Симферополь, 1 января. Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек объяснил, почему «хладнокровный убийца собственного народа» Петр Порошенко решил на новый год обратиться к жителям полуострова и Донбасса.

Напомним, в своем обращении Порошенко назвал крымчан, жителей Севастополя, Донецка и Луганска «братьями и сестрами» Украины. Бальбек считает, что с помощью «добрых слов» украинский лидер пытается привлечь сторонников в Крыму и народных республиках ДНР и ЛНР, видя процесс «отторжения украинского населения от своих лидеров».

«Правда, следует заметить, что в этой ситуации, после бомбардировок и диверсий, все его слова — это яд в блестящей обертке», — подчеркнул Бальбек в комментарии RT. Именно в свете проводимой АТО на юго-востоке страны, а также искусственного торможения мирного урегулирования ситуации в регионе, Бальбек назвал Порошенко «хладнокровным убийцей собственного народа». Верить пятому президенту Украины, по словам депутата, «могут лишь сумасшедшие, а ещё западное сообщество».

Кроме того, политик не исключил, что украинцы скоро сбросят «со свой шеи порошенковское ярмо», и никакие обещания, и прочий «яд в блестящей упаковке» Порошенко не помогут.

Новогодняя речь украинского лидера не оставила равнодушными и пользователей соцсетей.

«С тем же успехом мог бы поздравить Эквадор, Зимбабве и Кению», — с сарказмом написал один из блогеров.

«Зацепили» украинцев и слова Порошенко об оптимизме. «Ведь больше ничего и не остается, все остальное украдено вами, Петр Лексеевич», — заметили в комментариях.

Однако нашлись и те, кого «новогодний яд» украинского президента совсем не удивил. «Ну ладно бы скакал с кастрюлей на тыкве — хоть бы удивились, а так…» — пояснила еще одна участница обсуждения.