Сирия, 1 января. 12 мирных жителей погибли в результате бомбардировки США в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Произошел мощный взрыв у тюрьмы «Ан-Нусры»*** вблизи города Идлиб. Турки сообщают о критическом состоянии курдских лагерей для беженцев, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают САА поддержку в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают развивать наступление в южной части Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: заявляет о потерях со стороны САА в районе населенного пункта Хараста на северо-востоке Дамаска; амнистировала заключенных в центральной тюрьме в провинции Идлиб.

Международная коалиция: провела бомбардировку в деревне Ас-Суса на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, погибли 12 мирных жителей, включая четверых детей.

Провинция Дамаск

Оппозиционный военный источник в социальной сети Twitter (EMCnewscenter1) заявляет, что сирийские ВВС по ошибке нанесли авиаудар по укрепрайонам Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенного пункта Хараста, расположенного на территории оазиса Восточная Гута. Кроме того, оппозиционные СМИ сообщают о гибели нескольких высокопоставленных командиров правительственных сил. Тем не менее данные сведения пока не получили подтверждения официальных информационных порталов и в настоящий момент проверяются. Напомним, ожесточенные бои у Харасты начались сегодня в первой половине дня. Сообщалось, что после атаки смертника антиправительственной группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 радикалам удалось перекрыть дорогу к военной базе армии САР.

Провинция Алеппо

Турецкое агентство новостей Qasioun заявляет в курдском лагере для беженцев Ат-Тадамун, находящемся на севере региона. Ссылаясь на сообщения местных активистов, передает, что эмигранты не обеспечены достаточным количеством продовольствия и медикаментов. Более того очевидцы утверждают, что курды не допускают в лагерь никаких гуманитарных миссий и благотворительных организаций, из-за чего множество женщин, детей и стариков уже погибли. Люди также испытывают недостаток одеял и зимней одежды. Напомним, похожая ситуация также сложилась во многих других лагерях для беженцев, которые находятся под контролем курдов. Ранее сообщалось о случаях бегства мирных жителей, проживающих в лагере Аль-Хол в провинции Хасака.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о новых жертвах международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, в южной части провинции. Американские военные самолеты провели бомбардировку в деревне Ас-Суса в поддержку Демократических сил Сирии**** (SDF), которые планомерно продвигаются на левом берегу Евфрата. В результате боевого вылета ВВС США были убиты 12 мирных граждан, в том числе четверо детей. Данные сведения также подтверждает турецкое информационное агентство Daily Sabah. Представители западного альянса пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Напомним, ранее коалиция признала непреднамеренное убийство 817 жителей за время антитеррористической военной кампании в Сирийской Арабской Республике (САР). Однако, по оценкам многих экспертов, действительное число погибших в результате воздушных атак США значительно больше.

Провинция Идлиб

Новостной портал EMC News Center сообщает о теракте в окрестностях административного центра провинции. По данным интернет-портала, вблизи здания центральной тюрьмы прогремел мощный взрыв заминированного автомобиля. Информация о виновниках произошедшего не сообщается, однако предполагается, что взрывное устройство было заложено террористами одного из антиправительственных формирований, конкурирующего с коалицией «Хайят Тахрир Аш-Шам», под контролем которой находится множество крупных городов в провинции, в том числе Идлиб. Некоторые источники утверждают, что к организации теракта причастны боевики «спящих ячеек» «Исламского государства»1.

За некоторое время до взрыва «Джебхат Ан-Нусра» освободила ряд заключенных в попытке заполучить новых союзников. Большинство из тех, кто находился под арестом, были захвачены в результате междоусобных столкновений в рядах вооруженной оппозиции. Военные эксперты полагают, что в силу крупномасштабного наступления Сирийской арабской армии (САА) при поддержке ВКС РФ боевики предприняли попытку объединиться.

Провинция Хама

Турецкий Twitter-канал (BehzadMoezi) сообщает о том, что боевики антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры», уничтожили танк и крупнокалиберную пулеметную установку Сирийской арабской армии (САА) к северо-востоку от Хамы. Тем не менее военные источники, присутствующие на местах, заявляют, что активных военных действий на данном направлении пока не отмечается. Ключевые бои разворачиваются недалеко от границы между провинциями Хама и Идлиб, где правительственные войска и ополченцы-шииты ведут полномасштабное наступление на позиции «Джебхат Ан-Нусры» при поддержке российских военных самолетов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)