Минимальную зарплату повысили в Белоруссии с 1 января



Минск, 1 января. В Белоруссии выросла минимальная зарплата. С 1 января нового года ее размер составил 305 белорусских рублей (152 долларов) в месяц.

Сообщение об этом опубликовала пресс-служба министерства труда и социальной защиты республики.

В минувшем году она была установлена в размере 265 белорусских рублей (порядка 132 долларов).

Напомним, в России также выросла минимальная оплата труда. Увеличение составило 21,7 процента. Теперь размер МРОТ составляет 9 489 рублей в месяц. В 2017 году она равнялась 7 800 рублей.

В министерстве труда и социальной защиты РФ ранее заявили, что это положительно скажется на зарплатах 1,5 млн российских работников.

Что касается Украины, то в этой стране с 1 января 2018 года минимальная зарплата вырастет на 17% (523 гривны) и составит 3723 гривны (133 доллара).