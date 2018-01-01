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Минимальную зарплату повысили в Белоруссии с 1 января
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    Минимальную зарплату повысили в Белоруссии с 1 января

    14:57  1 Января 2018  /обновлено: 14:57  01 Января 2018
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    Минимальную зарплату повысили в Белоруссии с 1 января
    Минск, 1 января. В Белоруссии выросла минимальная зарплата. С 1 января нового года ее размер составил 305 белорусских рублей (152 долларов) в месяц.

    Сообщение об этом опубликовала пресс-служба  министерства труда и социальной защиты республики.

    В минувшем году она была установлена в размере 265 белорусских рублей (порядка 132 долларов).

    Напомним, в России также выросла минимальная оплата труда. Увеличение составило 21,7 процента. Теперь размер МРОТ составляет 9 489 рублей в месяц. В 2017 году она равнялась 7 800 рублей.

    В министерстве труда и социальной защиты РФ ранее заявили, что это положительно скажется на зарплатах 1,5 млн российских работников.

    Что касается Украины, то в этой стране с 1 января 2018 года минимальная зарплата вырастет на 17%  (523 гривны) и составит 3723 гривны (133 доллара).

     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #белоруссия #украина #мрот
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