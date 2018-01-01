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Сирия усыпана телами убитых: в Ракке обнаружили массовые захоронения жертв ИГ
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    Сирия усыпана телами убитых: в Ракке обнаружили массовые захоронения жертв ИГ

    14:53  1 Января 2018  /обновлено: 14:53  01 Января 2018
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    Жертвы ИГИЛ

    Вблизи поселка Аль-Вави, расположенного в западной части провинции Ракка, были обнаружены два массовых захоронения жертв боевиков «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ), передает сирийский портал SANA. Из одного из них были извлечены останки 115 человек, убитых террористами. Отмечается, что среди погибших были как мирные жители, так и сирийские военнослужащие. Сейчас продолжается эксгумация тел из второго захоронения.

    Как предполагают источники ливанского агентства Al Masdar News, среди убитых, в частности, могут быть пленные бойцы Сирийской арабской армии (САА), казненные после захвата в 2014-м году, когда разворачивались ожесточенные бои за контроль над аэродромом на окраине города Ат-Табка. По информации канала в Telegram WarJournal, на тот момент гарнизон базы составлял порядка 700 военных. В настоящее время личности погибших устанавливаются. Все останки были перевезены в специальное учреждение для проведения судебно-медицинской экспертизы.

    ИГИЛ

    Стоит отметить, что сообщения об обнаружении в том или ином районе Сирии или Ирака нового массового захоронения жертв боевиков ИГ1 поступают довольно часто. При этом среди убитых нередко оказывается большое число гражданских лиц. Таким образом, радикалы, которые называют себя «правоверными мусульманами», совсем не гнушаются убийствами мирных жителей.

    Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов подчеркнул, что за время пребывания в Сирии и Ираке террористы ИГИЛ1 жестоко убили тысячи мирных граждан только из-за подозрений в связях с правительственными силами. Об этом он рассказал в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН).

    «Эта новость в очередной раз подтверждает, что боевики ИГ совершали массовые казни, а также военные преступления против мирных жителей и пленных. Это далеко не первые подобные сообщения, такие много раз поступали и ранее. Конечно, ИГИЛ — это такая группировка, которая только прикрывается лозунгами ислама, в этом их тактика и возможная стратегия, поскольку лидеры формирования провозглашали создание «Исламского государства» на основах Корана, шариата и справедливости. Но, безусловно, это была, прежде всего, пропагандистская акция. Хотя есть часть боевиков, которые действительно считают себя правоверными мусульманами-суннитами», — подчеркивает востоковед.

    Жертвы ИГИЛ

    Тем не менее террористы понимают религию очень извращенно, их трактовка с одной стороны очень строга — когда исполнение догм и законов касается мирного населения — и одновременно очень гибка — когда это же относится к ним самим. Ислам, несомненно, запрещает убийство мирных граждан, но так называемые «духовные лидеры» ИГИЛ придумали ложное обоснование для того, чтобы избежать обязательного соблюдения данного правила, неудобного для лидеров группировки и внешних покровителей.

    «Боевики казнили всех, кого они подозревали в связях с сирийским правительством. Есть многочисленные документальные факты. Однако убийство врагов, как они считали — «неверных», не противоречит их, так скажем, догмам, то есть такому восприятию ислама, которое имели террористы ИГ. Уничтожение «неверных» — это якобы было завещано законами шариата, хотя на самом деле такого нет. И в Коране, и в шариате указано, что убивать мирных жителей запрещено, но у боевиков ИГИЛ, безусловно, существует свое — очень искаженное — понимание ислама», — отмечает собеседник ФАН.

    ИГИЛ

    По его мнению, большинство террористов ИГ потеряли человеческий облик и перестали быть людьми в привычном понимании. Эксперт также рассказал о том, что сам лично видел досье на членов «Исламского государства» во время одного из визитов в САР.

    «Боевики ИГ — конечно, преступники в самом прямом смысле слова, это еще если говорить мягко. Когда я бывал в Сирии в последний раз — в конце 2016-го года — наши коллеги показывали досье на захваченных террористов. Там, например, у одного из исламистов были сведения о семи судимостях. То есть боевики ИГИЛ — это фактически уже и не люди в полном смысле слова. Это преступники, люди с измененной психикой, для которых убивать — привычное дело. Но все-таки главная причина подобных массовых убийств — это абсолютно извращенное понимание религии, которое имеется у террористов», — заключил Борис Долгов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #иг #игил #курды #ирак #ракка #sdf #ат-табка
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