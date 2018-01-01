Сирия, 1 января. «Ан-Нусра»*** прибегла к атаке с участием смертника в Восточной Гуте Дамаска. ВС Ирака уничтожили около 60 террористов к югу от города Мосул. Продолжаются вооруженные столкновения боевиков и САА в южной части Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят авиаудары по опорным пунктам боевиков в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ракетный обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте Дамаска; подверглись обстрелам «Ан-Нусры» у населенного пункта Атшан на юго-востоке Идлиба; обстреливают позиции исламистов в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: потеряло порядка 60 боевиков в столкновениях с ВС Ирака в провинции Ниневия.

«Тахрир Аш-Шам»: провела атаку с участием смертника в населенном пункте Хараста на северо-востоке Дамаска; утверждает, что уничтожила танк САА в Восточной Гуте.

«Ахрар Аш-Шам»: оказывает «Ан-Нусре» поддержку в боях с САА на северо-востоке Дамаска.

Провинция Дамаск

Ранее сообщалось о том, что боевики террористической организации «Джебхат Ан-Нусра»1 перекрыли дорогу у военной базы Сирийской арабской армии (САА) на окраине поселения Хараста. Военный источник в Twitter (EMCnewscenter1), связанный с вооруженной оппозицией, передает, что террористы группировки провели атаку с участием смертника в здании муниципалитета, после чего им и удалось перерезать путь. На стороне «Ан-Нусры» также выступили исламисты организации «Ахрар Аш-Шам». Правительственные силы ведут огонь по укрепленным районам и военной технике исламистов ракетными снарядами класса «земля-воздух». Кроме того, воздушную поддержку армии Башара Асада оказывают сирийские военные самолеты. Об этом сообщает новостной портал Al Masdar News.

Между тем в районе населенного пункта Зарикия, находящегося неподалеку от Харасты, также отмечаются вооруженные стычки между исламистами антиправительственных группировок и силами САР. Оппозиционные СМИ утверждают, что в ходе противостояния был уничтожен танк САА, однако правительственные источники данные сведения не подтверждают.

Провинция Идлиб

Правительственные войска вместе с ополченческими отрядами и при поддержке российской авиации продолжают развивать наступление против террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» на юго-востоке провинции Идлиб. Согласно данным агентства новостей EMC News Center, боевики обстреляли опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) вблизи населенного пункта Атшан. Напомним, город был освобожден подразделениями САР под прикрытием боевых самолетов ВКС РФ двумя днями ранее. Радикалы не прекращают предпринимать попыток вернуть утраченные территории, однако преуспеть на данном направлении им не удается.

Тем временем части САА ведут огонь по военным объектам «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, стоящей во главе коалиции«Хайят Тахрир Аш-Шам», на окраине населенного пункта Ат-Тамания, о чем сообщает этот же новостной портал. Кроме того, обстрелам сирийских войск подверглись опорные пункты боевиков недалеко от города Хан Шейхун. Информация о нанесенном «Ан-Нусре» уроне в настоящий момент уточняется.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что порядка 60 ИГИЛовцев были уничтожены вооруженными силами Ирака к югу от Мосула, еще около десяти были задержаны. По данным корреспондентов интернет-портала иракская армия, федеральная полиция и Силы народной мобилизации начали проводить обыски в провинции Ниневия еще накануне. Правительственные подразделения выполняли операцию по ликвидации террористов «Исламского государства», которым удалось скрыться в пустынных районах Ирака после того как было объявлено о полном освобождении страны от ИГИЛ1. Сообщается, что рейд начался после того, как были получены разведданные о готовящемся нападении боевиков на восточные районы Мосула. В данный момент продолжаются поиски тех, кто успел бежать. Напомним, накануне иракские войска отразили нападение небольшого отряда радикалов к западу от Мосула, в результате чего были нейтрализованы пятеро исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)