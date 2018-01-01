18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Киноманы назвали самые скучные фильмы всех времен
Новости Сирии
Сирия новости 1 января 16.30:  атака смертника «Нусры» в Восточной Гуте, ВС Ирака уничтожили 60 ИГИЛовцев
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 1 января 16.30:  атака смертника «Нусры» в Восточной Гуте, ВС Ирака уничтожили 60 ИГИЛовцев

    16:30  1 Января 2018
    648

    ВС Ирака уничтожили 60 ИГИЛовцев

    Сирия, 1 января. «Ан-Нусра»*** прибегла к атаке с участием смертника в Восточной Гуте Дамаска. ВС Ирака уничтожили около 60 террористов к югу от города Мосул. Продолжаются вооруженные столкновения боевиков и САА в южной части Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят авиаудары по опорным пунктам боевиков в провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ракетный обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте Дамаска; подверглись обстрелам «Ан-Нусры» у населенного пункта Атшан на юго-востоке Идлиба; обстреливают позиции исламистов в южной части Идлиба.

    «Исламское государство»1: потеряло порядка 60 боевиков в столкновениях с ВС Ирака в провинции Ниневия.

    «Тахрир Аш-Шам»: провела атаку с участием смертника в населенном пункте Хараста на северо-востоке Дамаска; утверждает, что уничтожила танк САА в Восточной Гуте.

    «Ахрар Аш-Шам»: оказывает «Ан-Нусре» поддержку в боях с САА на северо-востоке Дамаска.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Ранее сообщалось о том, что боевики террористической организации «Джебхат Ан-Нусра»1 перекрыли дорогу у военной базы Сирийской арабской армии (САА) на окраине поселения Хараста. Военный источник в Twitter (EMCnewscenter1), связанный с вооруженной оппозицией, передает, что террористы группировки провели атаку с участием смертника в здании муниципалитета, после чего им и удалось перерезать путь. На стороне «Ан-Нусры» также выступили исламисты организации «Ахрар Аш-Шам». Правительственные силы ведут огонь по укрепленным районам и военной технике исламистов ракетными снарядами класса «земля-воздух». Кроме того, воздушную поддержку армии Башара Асада оказывают сирийские военные самолеты. Об этом сообщает новостной портал Al Masdar News.

    Между тем в районе населенного пункта Зарикия, находящегося неподалеку от Харасты, также отмечаются вооруженные стычки между исламистами антиправительственных группировок и силами САР. Оппозиционные СМИ утверждают, что в ходе противостояния был уничтожен танк САА, однако правительственные источники данные сведения не подтверждают.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Правительственные войска вместе с ополченческими отрядами и при поддержке российской авиации продолжают развивать наступление против террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» на юго-востоке провинции Идлиб. Согласно данным агентства новостей EMC News Center, боевики обстреляли опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) вблизи населенного пункта Атшан. Напомним, город был освобожден подразделениями САР под прикрытием боевых самолетов ВКС РФ двумя днями ранее. Радикалы не прекращают предпринимать попыток вернуть утраченные территории, однако преуспеть на данном направлении им не удается.

    Тем временем части САА ведут огонь по военным объектам «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, стоящей во главе коалиции«Хайят Тахрир Аш-Шам», на окраине населенного пункта Ат-Тамания, о чем сообщает этот же новостной портал. Кроме того, обстрелам сирийских войск подверглись опорные пункты боевиков недалеко от города Хан Шейхун. Информация о нанесенном «Ан-Нусре» уроне в настоящий момент уточняется.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что порядка 60 ИГИЛовцев были уничтожены вооруженными силами Ирака к югу от Мосула, еще около десяти были задержаны. По данным корреспондентов интернет-портала иракская армия, федеральная полиция и Силы народной мобилизации начали проводить обыски в провинции Ниневия еще накануне. Правительственные подразделения выполняли операцию по ликвидации террористов «Исламского государства», которым удалось скрыться в пустынных районах Ирака после того как было объявлено о полном освобождении страны от ИГИЛ1. Сообщается, что рейд начался после того, как были получены разведданные о готовящемся нападении боевиков на восточные районы Мосула. В данный момент продолжаются поиски тех, кто успел бежать. Напомним, накануне иракские войска отразили нападение небольшого отряда радикалов к западу от Мосула, в результате чего были нейтрализованы пятеро исламистов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #идлиб #сса #джебхат ан-нусра #ахрар аш-шам #тахрир аш-шам
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 1 января 16.30:  атака смертника «Нусры» в Восточной Гуте, ВС Ирака уничтожили 60 ИГИЛовцев
    Сирия новости 1 января 12.30: уничтожена «спящая ячейка» ИГ в Ираке, под ударом «Нусры» мирные города в Хаме
    Сирия новости 1 января 07.00: ВС Турции готовы начать операцию по блокированию Африна; «Хайят Тахрир аш-Шам» минировуют подступы к Абу-Омару в Идлибе
    Сирия итоги за сутки на 1 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Идлиба и Хамы, ИГ убило 20 бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Ядерный покер продолжается»: Пушков отреагировал на заявление Ким Чен Ына

      15:20 1 Января 2018 759
      Читать
      12:54
      Сегодня

      США официально поддержали митингующих в Иране
      8:46
      Сегодня

      Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал решение КНДР об участии в Играх
      6:26
      Сегодня

      В РФ с 1 января вступает в силу закон о телемедицине
      2:28
      Сегодня

      Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинцев

      17:19
      Вчера

      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017 8896

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      14753

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3079

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1681

      Как мифы о Святой земле разбиваются о реальности Израиля. Колонка Владимира Тулина

      23:10 10 Декабря 2017
      15651
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Яд в блестящей упаковке: в Крыму оценили новогоднее обращение Порошенко к украинцам

      Яд в блестящей упаковке: в Крыму оценили новогоднее обращение Порошенко к украинцам

      13:05   1 Января 2018
      35487
      Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

      Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

      10:23   1 Января 2018
      1026
      Пушков назвал цинизмом новогоднее обращение Порошенко к жителям Донбасса

      Пушков назвал цинизмом новогоднее обращение Порошенко к жителям Донбасса

      6:37   1 Января 2018
      17408
      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      0:03   1 Января 2018
      1019