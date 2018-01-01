Пранкер разыграл Порошенко, пожелав ему «не пить много водки» от имени генсека НАТО

Киев, 1 января. Российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) разыграл президента Украины Петра Порошенко, позвонив тому в новогоднюю ночь.

Столяров дозвонился до украинского лидера в самый разгар веселья и представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Общение Порошенко и «генсека Североатлантического альянса» длилось всего 50 секунд, за это время Порошенко дал понять, что очень рад звонку и заявил, что рассчитывает на продуктивное сотрудничество Украины и НАТО в 2018 году.

При этом Порошенко не смутил заметный акцент, с которым с ним общался пранкер, представившийся Столтенбергом. Президент Украины несколько раз заявил, что получить поздравление от генсека НАТО — это большая честь, он также поздравил Столтенберга с праздниками и заявил, что хорошо проводит новогоднюю ночь.

Порошенко почувствовал неладное только тогда, когда пранкер Лексус выразил надежду на то, что президент Украины «не будет пить много водки и горилки». После этого Порошенко, который имеет большой опыт общения с пранкерами, наконец сообразил, что что-то не так, и повесил трубку.

Напомним, в начале декабря Лексус уже общался с Порошенко по телефону — тогда украинский лидер честно поделился с пранкером своим отношением к ситуации с опальным политиком Михаилом Саакашвили и даже раскрыл планы украинских властей по дальнейшему противодействию деятельности экс-президента Грузии.