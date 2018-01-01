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Российские туристы встретили новый год на улице из-за проблем с заселением в Дубае
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    Российские туристы встретили новый год на улице из-за проблем с заселением в Дубае

    14:48  1 Января 2018  /обновлено: 15:10  01 Января 2018
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    Дубай

    Группа из пяти российских туристов была вынуждена встречать новый год на улицах Дубая (ОАЭ — прим. ред.), так как у туроператора возникли проблемы при бронировании их отеля. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

    Как рассказали пострадавшие (жители Екатеринбурга), они планировали встретить новогодние праздники в столице Объединенных Арабских Эмиратов и 31 декабря прилетели в Дубай по путевке от компании «Натали Турс». Туристическая компания организовала трансфер до отеля Hilton Garden Inn Ras Al Khaimah, однако на стойке информации россиянам отказали в регистрации, так как их брони не оказалось в информационной системе гостиницы.

    Российские туристы встретили новый год на улице из-за проблем с заселением в Дубае

    Ответственный гид «Натали Турс» проблему самостоятельно решить не смогла и заявила, что сбой произошел не по ее вине. При этом, представители принимающей стороны — компании «Альфа Тур» после продолжительного разговора по телефону, сообщили, что проблему решить также не могут из-за того, что номера якобы бронировались через сервис поддержки системы бронирования Hotelbeds.

    В итоге туристам пришлось встречать Новый год на улицах Дубая и за дополнительную плату оплатить номер в соседней гостинице. В настоящее время россияне связались с представителями центрального офиса «Натали Турс», где им сообщили, что проблема решается. От комментариев корреспонденту Федерального агентства новостей туроператор отказался, сославшись на то, что из-за праздников пресс-служба не работает.

    Российские туристы встретили новый год на улице из-за проблем с заселением в Дубае

     

    По имеющимся данным, в «Натали Турс» согласились возместить стоимость затрат, которые туристы понести оплачивая другую гостиницу. Впрочем, праздник испорчен, и, по понятным причинам, у россиян остается тревога из-за вероятных проблем с вылетом в Россию.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #туристы #екатеринбург #оаэ #дубай #отель #натали турс #бронирование
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