Российские туристы встретили новый год на улице из-за проблем с заселением в Дубае

Группа из пяти российских туристов была вынуждена встречать новый год на улицах Дубая (ОАЭ — прим. ред.), так как у туроператора возникли проблемы при бронировании их отеля. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Как рассказали пострадавшие (жители Екатеринбурга), они планировали встретить новогодние праздники в столице Объединенных Арабских Эмиратов и 31 декабря прилетели в Дубай по путевке от компании «Натали Турс». Туристическая компания организовала трансфер до отеля Hilton Garden Inn Ras Al Khaimah, однако на стойке информации россиянам отказали в регистрации, так как их брони не оказалось в информационной системе гостиницы.

Ответственный гид «Натали Турс» проблему самостоятельно решить не смогла и заявила, что сбой произошел не по ее вине. При этом, представители принимающей стороны — компании «Альфа Тур» после продолжительного разговора по телефону, сообщили, что проблему решить также не могут из-за того, что номера якобы бронировались через сервис поддержки системы бронирования Hotelbeds.

В итоге туристам пришлось встречать Новый год на улицах Дубая и за дополнительную плату оплатить номер в соседней гостинице. В настоящее время россияне связались с представителями центрального офиса «Натали Турс», где им сообщили, что проблема решается. От комментариев корреспонденту Федерального агентства новостей туроператор отказался, сославшись на то, что из-за праздников пресс-служба не работает.

По имеющимся данным, в «Натали Турс» согласились возместить стоимость затрат, которые туристы понести оплачивая другую гостиницу. Впрочем, праздник испорчен, и, по понятным причинам, у россиян остается тревога из-за вероятных проблем с вылетом в Россию.