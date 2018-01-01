Москва, 1 января. Президент России Владимир Путин рассказал, что находиться на месте событий — это часть его работы. Такое заявление российский лидер сделал, выступая в юбилейной программе «Время» на «Первом канале».

«То, о чем вы сказали – быть на месте событий – это часть моей работы, естественная часть, поэтому ничего здесь необычного нет», — сообщил Путин.

Во время телеэфира ведущие программы отметили, что Владимир Путин не так часто приезжает в Останкино, и вспомнили, что российский лидер был у телецентра во время пожара в 2005 году.

Выступая в программе время, Путин также рассказал о своем отношении к постоянному вниманию СМИ. Президент РФ рассказал, что, конечно, давно привык к тому, что постоянно находится под прицелом камер, а журналисты ловят каждое его слово.

В то же время Путин признался, что не слишком любит гримироваться.