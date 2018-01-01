Путин заявил, что не размышляет о своей роли в истории

Москва, 1 января. Президент России Владимир Путин рассказал, что не размышляет о своем месте на страницах истории. Но при этом с удовольствием читает историческую литературу.

Владимир Путин считает, что президент должен выполнять свои обязанности и заниматься текущими делами, а не размышлять о роли в истории. Об этом он сказал в эфире программы «Время».

«Я не думаю об этом совершенно, потому что если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать… Надо просто работать как следует», — сказал Путин.

Во время беседы с ведущими «Время», президент рассказал, что в свободное время читает историческую литературу.

«Историю люблю почитать. Поскольку я нахожусь в этом качестве, мне всегда хочется понять, как тот или иной руководитель думал при принятии решения в конкретной ситуации, чего он хотел получить и что получилось», — отметил российский лидер.

Он добавил, что именно с этой точки зрения оценивает историю и события прошлых лет. Его интервью посмотрели только жители Южно-Сахалинска. Ранее Путин заявил, что публичность не повлияла на его привычки, несмотря на частое появление в кадре.