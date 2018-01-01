«Зенит» возобновил интерес к бразильскому защитнику Кайо

Санкт-Петербург, 1 января. По информации Федерального агентства новостей, «Зенит» возобновил интерес к игроку обороны «Сан-Пауло» Родриго Кайо.

Сообщается, что бразильская сторона заинтересована в продаже игрока, поэтому сумма сделки оценивается ниже, чем год назад, когда между клубами были первые контакты. Отмечается, что «Зенит» планирует предложить 14 млн евро.

Ранее сине-бело-голубые два последних трансферных окна делали предложения по Кайо: в первом случае клубы не сошлись в цене, а летом минувшего года трансфер не состоялся из-за нежелания 24-летнего бразильца ехать в Россию.