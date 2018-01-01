Москва, 1 января. Президент России Владимир Путин признался, что не любит гримироваться перед эфирами.

Об этом российский лидер рассказал, выступая в программе «Время». Путин отметил, что уже давно привык к постоянному наблюдению и вниманию СМИ. В то же время президент РФ признался, что не очень любит находиться под прицелом телекамер, а также гримироваться.

«Для меня всегда было… не могу сказать отвратительно. Нет, это перебор. Но было неприятным, знаете, что? То, что для вас является естественным. Это всякий макияж и так далее», – рассказал российский лидер.

Путин отметил, что необходимость гримироваться вызывает у него «внутренний протест» и «неприятие». Президент России также рассказал о свей мечте, заявив, что очень бы хотел услышать в новостях и аналитических программах о том, что руководство страны добилось максимального результата при достижении определенных ранее целей.