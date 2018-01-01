Путин заявил, что публичность не повлияла на его привычки

Южно-Сахалинск, 1 января. Президент России Владимир Путин в эфире программы «Время» заявил, что публичность не повлияла на его привычки.

Глава государства в эфире Первого канала рассказал, что публичная жизнь не отразилась на его привычках, поскольку он и раньше вел себя так, будто за ним наблюдают.

«Я все-таки старался всегда быть непубличным человеком», — сказал Путин в эфире программы «Время», которая 1 января отмечает пятидесятилетний юбилей.

Президент, ответил отрицательно на вопрос о том, поменялись ли его привычки, когда он стал чаще появляться в кадре.

«Как ни странно, нет. Потому, что она, действительно, на виду, но в моей прежней жизни я все время старался вести себя так, как будто за мной постоянно наблюдают», — сказал Путин.

Он добавил, что никаких кардинальных перемен не потребовалось. Напомним, что только жители Южно-Сахалинска увидели Владимира Путина в эфире на Первом Канале. Ранее глава государства рассказал, какие новости хотел бы услышать.