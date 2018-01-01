Путин рассказал, что хотел бы услышать в российских новостях

Южно-Сахалинск, 1 января. Глава государства Владимир Путин рассказал, что хотел бы услышать в новостях о том, что властям удалось добиться максимальных результатов при реализации поставленных задач. При этом он подчеркнул, что остается в этом вопросе реалистом.

Президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Время» на Первом канале рассказал, о каких новостях он хотел бы услышать.

«В Новый год мы всегда думаем о будущем, а сейчас в преддверии нового года и в ближайшее время и я, в том числе, и мои коллеги, говорили и будем говорить о будущем страны, о будущем России, о том, чего мы бы хотели добиться, каких высот, к каким высотам поднять страну», — пояснил российский лидер

В то же время глава государства подчеркнул, что он реалист и трезво смотрит на вещи. Поэтому в новостях «вряд ли когда-то прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые ставили, и решили все», добавил он.

«Такого в реальной жизни не бывает. Но мне бы очень хотелось услышать в новостях, в аналитике, что мы приложили максимум усилий для достижений целей поставленных и добились максимальных результатов», - резюмировал Путин.

Отметим, что президента в эфире юбилейной программы «Время» с ведущим Кириллом Клейменовым увидели только жители Южно-Сахалинска. Ранее Путин заявил, что в работе СМИ должны придерживаться эталона надежности и достоверности.