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Путин рассказал, что хотел бы услышать в российских новостях
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    Путин рассказал, что хотел бы услышать в российских новостях

    13:31  1 Января 2018  /обновлено: 13:42  01 Января 2018
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    Путин рассказал, что хотел бы услышать в российских новостях

    Южно-Сахалинск, 1 января. Глава государства Владимир Путин рассказал, что хотел бы услышать в новостях о том, что властям удалось добиться максимальных результатов при реализации поставленных задач. При этом он подчеркнул, что остается в этом вопросе реалистом. 

    Президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Время» на Первом канале рассказал, о каких новостях он хотел бы услышать. 

    «В Новый год мы всегда думаем о будущем, а сейчас в преддверии нового года и в ближайшее время и я, в том числе, и мои коллеги, говорили и будем говорить о будущем страны, о будущем России, о том, чего мы бы хотели добиться, каких высот, к каким высотам поднять страну», — пояснил российский лидер 

    В то же время глава государства подчеркнул, что он реалист и трезво смотрит на вещи. Поэтому в новостях «вряд ли когда-то прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые ставили, и решили все», добавил он. 

    «Такого в реальной жизни не бывает. Но мне бы очень хотелось услышать в новостях, в аналитике, что мы приложили максимум усилий для достижений целей поставленных и добились максимальных результатов», - резюмировал Путин.

    Отметим, что президента в эфире юбилейной программы «Время» с ведущим Кириллом Клейменовым увидели только жители Южно-Сахалинска.  Ранее Путин заявил, что в работе СМИ должны придерживаться эталона надежности и достоверности

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #сми
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