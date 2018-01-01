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Число жертв беспорядков в Иране достигло 10 человек
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    Число жертв беспорядков в Иране достигло 10 человек

    13:33  1 Января 2018  /обновлено: 13:33  01 Января 2018
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    Число жертв беспорядков в Иране достигло 10 человек

    Тегеран, 1 января. Число жертв беспорядков в Иране выросло до 10 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местное телевидение.

    По данным источника, речь идет о погибших в разных городах, никаких других деталей пока нет. Известно также, что в результате антиправительственных выступлений пострадала и городская инфраструктура.

    Напомним, на протяжении нескольких дней в Тегеране и некоторых других городах Ирана проходят акции протеста. По мнению экспертов, беспорядки инспирированы Соединенными Штатами Америки, которые, не исключено, готовят для Ирана сценарий «цветной революции».

    Косвенным подтверждением тому является одобрение и поддержка, которую официальный Вашингтон уже выразил демонстрантам. Местные власти и правоохранители стремятся восстановить порядок, не прибегая к силовым методам.

    Автор: Алексей Громов
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    #иран #беспорядки
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