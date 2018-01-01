Путин заявил, что в информационном деле важен эталон надежности

Южно-Сахалинск, 1 января. Президент России Владимир Путин заявил, что в информационном деле всегда важен эталон надежности, достоверности.

Глава государства считает, что для СМИ важен эталон надежности, достоверности. Об этом сообщил в эфире Первого канала.

«Всегда в любом деле — а в информационном деле тем более — всегда важен эталон надежности, всегда важен эталон достоверности и своевременность информации в информационной работе», — отметил Владимир Путин.

По словам российского лидера, этим критериям отвечает программа «Время». Напомним, что ранее он заявил о лидирующих позициях программы среди многих информационных передач. 1 января исполнилось 50 лет с момента создания «Времени», юбилейный выпуск ведет Кирилл Клейменов.