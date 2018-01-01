Ту-144 и хоккей: Путин рассказал о самых запомнившихся новостях в эфире программы «Время»
Южно-Сахалинск, 1 января. Самыми запомнившимися новостями в эфире программы «Время» на Первом канале для президента РФ Владимира Путина стали сообщения о появлении самолета Ту-144, а также хоккейная серия 1972 года.
Об этом глава государства рассказал в прямом эфире передачи, празднующей сегодня свой 50-летний юбилей.
«Из тех ярких событий это появление в нашем небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144», — сказал он.
При этом глава государства признался, что и сейчас это кажется «какой-то фантастикой», а тогда «вообще было что-то невообразимое». Кроме того, президенту запомнилась известная хоккейная серия 1972 года.
Путин добавил, что программу «Время» старается смотреть в прямом эфире, поскольку это гораздо интереснее.
«Если есть какая-то возможность смотреть в прямом эфире — я смотрю», — сказал он.