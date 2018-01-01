Минфин упразднил Резервный фонд России

Москва, 1 января. Минфин России упразднил Резервный фонд РФ. Свое существование согласно новым нормам Бюджетного кодекса, он прекратил с 1 января 2018 года, присоединившись к Фонду национального благосостояния.

Теперь в случае резкого падения доходов, а также софинансирования добровольных пенсионных накоплений именно ФНБ станет источником финансирования дефицита бюджета . В этому году на эти цели выделят свыше 1,1 триллиона рублей.

По новым нормам в ФНБ будут направлять и все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Глава Минфина Антон Силуанов прогнозировал уровень объема ФНБ на 1 января в размере 3,7 трлн рублей, а его ликвидной части в размере 2,3 трлн рублей.

Кроме того, в 2018 году Фонд пополнится на 829,2 миллиарда рублей, которые Минфин купил на рынке в рамках своих валютных операций за прошлый год.