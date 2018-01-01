Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин пришел в эфир телепрограммы «Время» на Первом канале. Глава государства поздравил коллектив программы с пятидесятилетием.

Программа «Время», которой исполнилось 50 лет, стала лидером информационных программ страны, об этом заявил в Владимир Путин, будучи в одной из студий Первого канала.

«Сегодня особый день. Это не только праздник вашего коллектива. Это праздник всей страны», — сказал он.

Путин отметил высокий интерес россиян и иностранцев к программе. Он поздравил всех, кто причастен к созданию передачи. Известно, что юбилейный выпуск «Время» ведет известный журналист Кирилл Клейменов. Начиная с 1972 года, время выхода и хронометраж программы не менялся.