Американские СМИ рассказали, как успехи ВКС РФ в Сирии впечатлили Пентагон

Командование ВВС США приобретает у бывших республик СССР и стран участниц «Варшавского договора» старые советские истребители. При этом Пентагон занимается скупкой военной техники через частные компании США, сообщает издание The National Interest. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как стало известно, американцы отдают предпочтение истребителям МиГ-29, МиГ-21 и Су-27. Основным поставщиком ударной техники является Украина — главный держатель советского воздушного наследия. Схема передачи довольно примитивна: купленные на «сером» рынке самолеты переправляются в Соединенные Штаты, где их через близкие к Пентагону фирмы скупают военные США. Далее они проходят техническую проверку, чинятся и активно используются в качестве мишеней и машин вероятного противника во время учений.

По мнению военных экспертов The National Interest, сотрудники Пентагона настолько впечатлены успехами российской воздушной группировки в Сирийской Арабской Республике, что намерены хотя бы частично оценить возможности истребительной авиации России. Кроме того, они рассчитывают и на то, что смогут перенять некоторые технологии и применить их в построении нового воздушного флота.

Однако стоит подчеркнуть, что покупая авиационный неликвид, американские инженеры вряд ли смогут добиться каких-либо результатов в копировании, так как современная российская авиационная техника разительно отличается от своих советских предшественников.

Так, модернизированная версия Су-27М, которая вышла намного позже серийного Су-27, получила улучшенную систему управления вооружением, новый радиолокационный прицельно-навигационный комплекс, улучшенную оптико-электронную прицельную систему, новую оптико-локационную станцию и даже нашлемную систему целеуказания. Кроме того, изменениям подверглась и авиационная станция предупреждения об облучении самолета.

Если же брать более поздние модели — Су-27СМ и Су-27СМ3, то список изменений будет колоссальным. Фактически это новые самолеты, выполненные в отлично зарекомендовавшей себя интегральной аэродинамической схеме. Современные же российские Су-35 и Су-57 будут отличаться от Су-27СМ и Су-27СМ3 так же, как последние отличаются от серийного образца — новые технологии в вооружении, новые материалы и новые цифровые устройства.

Если брать МиГ-29, то уже третья серийная модификация обзавелась новым ракетным вооружением, модернизированной РЛС, которая позволяет одновременно атаковать две цели. Кроме того, масса боевой нагрузки была увеличена до 4000 кг. Следующая модернизация МиГ-29М2 сделала старенький истребитель многофункциональным и увеличила его поколение до «4++». Он стал летать дальше, нести больше вооружения и обзавелся новой номенклатурой бортовых систем нападения.

К слову, современный МиГ-35 стал еще более универсальной авиационной системой, которая разительно отличается от стандартного МиГ-29. Необходимо также отметить, что даже имея в наличии советские образцы, американские инженеры не смогут их скопировать, так как при создании даже советской воздушной техники использовались специальные сплавы для формирования фюзеляжа и сверхзвуковых створок управляемого вектора тяги. Повторить их невозможно технически.