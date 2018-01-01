Британский миллионер погиб вместе с семьей при крушении самолета в Австралии
Канберра, 1 января. Исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и его родственники погибли в результате катастрофы самолета в Австралии. Смерть Казинса уже подтвердило руководство компании.
«С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четыре его близких родственника скончались в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года», — сообщается на сайте Compass Group.
Одномоторный самолет DHC-2 Beaver потерпел крушение в небе над Австралией, рухнув в реку Хоксбери. Никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил.
Компания Compass Group является лидером мирового рынка по доставке питания на предприятия, в учебные, медицинские и другие учреждения.
Ранее сообщалось о крушении самолета в Коста-Рике.