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Британский миллионер погиб вместе с семьей при крушении самолета в Австралии
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    Британский миллионер погиб вместе с семьей при крушении самолета в Австралии

    12:56  1 Января 2018  /обновлено: 12:56  01 Января 2018
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    Британский миллионер погиб вместе с семьей при крушении самолета в Австралии

    Канберра, 1 января. Исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и его родственники погибли в результате катастрофы самолета в Австралии. Смерть Казинса уже подтвердило руководство компании.

    «С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четыре его близких родственника скончались в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года»,  — сообщается на сайте Compass Group.

    Одномоторный самолет DHC-2 Beaver потерпел крушение в небе над Австралией, рухнув в реку Хоксбери. Никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил.

    Компания Compass Group является лидером мирового рынка по доставке питания на предприятия, в учебные, медицинские и другие учреждения.

    Ранее сообщалось о крушении самолета в Коста-Рике.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #крушение самолета #британский миллионер #ричард казинс
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