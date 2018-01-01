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Украина
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Яд в блестящей упаковке: в Крыму оценили новогоднее обращение Порошенко к украинцам
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    Яд в блестящей упаковке: в Крыму оценили новогоднее обращение Порошенко к украинцам

    13:05  1 Января 2018  /обновлено: 13:08  01 Января 2018
    31781

    Яд в блестящей упаковке: в Крыму оценили новогоднее обращение Порошенко к украинцам

    Симферополь, 1 января. Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко к населению страны, назвав его «ядом в блестящей упаковке».

    Несмотря на то, что украинцы даже в тяжелейших условиях сохраняют оптимизм, Бальбек уверен, что скоро они сбросят с шеи «порошенковское ярмо», потому что продолжать верить ему могут «только сумасшедшие».

    Напомним, в своем обращении Порошенко назвал крымчан, жителей Севастополя, Донецка и Луганска «братьями и сестрами» Украины. Кроме того, он назвал и главные ресурсы украинского народа. По его мнению, ими являются оптимизм, вера в свою страну и в свои силы, напоминает «Инфокс».

    В ответ Бальбек с сарказмом заметил, что украинцам «с такими рулевыми никакой оптимизм не поможет», оговорившись при этом, что украинский народ, без сомнения, не падает духом даже в самых сложных ситуациях. Однако политик не исключил, что «на этой оптимистичной ноте они сбросят со свой шеи порошенковское ярмо».

    Тот факт, что президент Украины обратился к жителям Крыма и Донбасса, Бальбек связал с его попыткой формировать сторонников на полуострове и на юго-востоке Украины, учитывая «отторжение украинского населения от своих лидеров». 

    «Правда, следует заметить, что в этой ситуации, после бомбардировок и диверсий, все его слова — это яд в блестящей обертке», — сказал политик в комментарии RT.

    Кроме того, парламентарий назвал Порошенко «хладнокровным убийцей собственного народа», а верить пятому президенту Украины, по словам депутата, «могут лишь сумасшедшие, а ещё западное сообщество».

     

     

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    Автор: Алексей Громов
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