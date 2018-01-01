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Политика
США официально поддержали митингующих в Иране
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    США официально поддержали митингующих в Иране

    12:54  1 Января 2018  /обновлено: 13:06  01 Января 2018
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    США официально поддержали митингующих в Иране

    Вашингтон, 1 января. Руководство США официально поддержало участников протестов в разных городах Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив, что Вашингтон призвал защитить «фундаментальное право на мирное самовыражение». 

    В нескольких городах Ирана с 28 декабря проходят протестные акции, участники которых заявили о недовольстве экономикой страны. В США прокомментировали происходящее, выразив поддержку демонстрантов. 

    «Мы поддерживаем право иранского народа на мирное выражение своего мнения. Его голос должен быть услышан. Мы призываем все стороны защищать это фундаментальное право на мирное самовыражение и избегать любых действий, помогающих цензуре»,  — сказал спикер Белого дома Сара Сандерс.

    В поддержку митингов в Иране высказался и американский лидер Дональд Трамп.

    США официально поддержали митингующих в Иране

    Напомним, что в иранском городе Мешхеде в акциях приняли участие порядка двух сотен человек, скандировавших антиправительственные лозунги. Правоохранительные органы задержали 52 человека за участие в несогласованном митинге.

    В городе Доруд на митинге погибли два человека, при этом силы в отношении демонстрантов со стороны полиции применено не было. Демонстрации проходят и в Тегеране, параллельно с этими событиями в разных городах Ирана проходят акции в поддержку правительства Хасана Роухани — на улицы вышли десятки тысяч иранцев. 

    США официально поддержали митингующих в Иране

    Напомним, что США ведут последовательную политику ужесточения санкций против Ирана, рассматривая Тегеран как угрозу для интересов Вашингтона на Ближнем Востоке. В черный список был включен КСИР (Корпус Стражей Исламской Революции — элитное подразделение ВС Ирана, прим. ФАН).

    В экспертном сообществе считают, что под видом «мирных демонстраций» США пытаются осуществить переворот в Иране. Они отмечают, что не это не первые попытки устроить революцию в республике. Ранее ЦРУ опубликовало секретные документы, в которых говорилось, что переворот в 1953 году был устроен ради нефти. 

    США официально поддержали митингующих в Иране

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сша #иран
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