Вашингтон, 1 января. Американское издание The National Interest назвал «проблемой для НАТО» российские автоматы «А-545» и «АК-12». Аналитики полагают, что автоматическое оружие производства РФ имеет большое преимущество перед полуавтоматикой (самозарядным оружием), используемым военными блока НАТО.

Эра российского оружия началась с разработок высококвалифицированных советских конструкторов, предложивших оружие, способное вести прицельный сбалансированный огонь. В этом и состояло принципиальное отличие армий Варшавского договора и стран НАТО — первые отдавали предпочтение автоматике, а в альянсе тренируются с самозарядным оружием. Об этом говорится в статье западного издания «Этот русский автомат может стать проблемой для НАТО».

По мнению аналитика The National Interest Чарли Гао, в НАТО обеспокоены современными автоматами, которые в ближайшем будущем поступят на вооружение российской армии. Речь идет об А-545 и АК-12. Первый создавался для участия в конкурсе как общевойсковое оружие, прошел государственные испытания в 2014 году в качестве автомата для экипировки «Ратник».

Конкурентом А-545 является российский АК-12 разработки концерна «Калашников», который показал лучшую кучность стрельбы очередями, но уступил по соотношению «цена-качество». Испытания второго автомата прошли в 2016 году.