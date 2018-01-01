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National Interest назвал «проблемой для НАТО» российские автоматы А-545 и АК-12
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    National Interest назвал «проблемой для НАТО» российские автоматы А-545 и АК-12

    14:02  1 Января 2018  /обновлено: 14:02  01 Января 2018
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    National Interest назвал «проблемой для НАТО» российские автоматы А-545 и АК-12Вашингтон, 1 января. Американское издание The National Interest назвал «проблемой для НАТО» российские автоматы «А-545» и «АК-12». Аналитики полагают, что автоматическое оружие производства РФ имеет большое преимущество перед полуавтоматикой (самозарядным оружием), используемым военными блока НАТО. 

    Эра российского оружия началась с разработок высококвалифицированных советских конструкторов, предложивших оружие, способное вести прицельный сбалансированный огонь. В этом и состояло принципиальное отличие армий Варшавского договора и стран НАТО — первые отдавали предпочтение автоматике, а в альянсе тренируются с самозарядным оружием. Об этом говорится в статье западного издания «Этот русский автомат может стать проблемой для НАТО». 

    National Interest назвал «проблемой для НАТО» российские автоматы А-545 и АК-12По мнению аналитика The National Interest Чарли Гао, в НАТО обеспокоены современными автоматами, которые в ближайшем будущем поступят на вооружение российской армии. Речь идет об А-545 и АК-12. Первый создавался для участия в конкурсе как общевойсковое оружие, прошел государственные испытания в 2014 году в качестве автомата для экипировки «Ратник». 

    Конкурентом А-545 является российский АК-12 разработки концерна «Калашников», который показал лучшую кучность стрельбы очередями, но уступил по соотношению «цена-качество». Испытания второго автомата прошли в 2016 году.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #нато #ак-12 #а-545
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