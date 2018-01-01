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Советские фильмы на ТВ возмутили украинского министра: «Неужели у всех ностальгия по СССР просыпается»
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    Советские фильмы на ТВ возмутили украинского министра: «Неужели у всех ностальгия по СССР просыпается»

    12:47  1 Января 2018  /обновлено: 12:47  01 Января 2018
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    Советские фильмы на ТВ возмутили украинского министра: «Неужели у всех ностальгия по СССР просыпается»

    Киев, 1 января. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмутился из-за того, что большинство украинских телеканалов в новогоднем эфире отдали предпочтение классическим советским фильмам. Своим недовольством дипломат поделился в социальной сети Twitter.

    Климкин признался, что «неугодные» фильмы застали его за изготовлением майонеза. Глава МИД Украины отметил, что почти на всех отечественных каналах — советские фильмы.

    «Неужели у всех перед Новым годом ностальгия по СССР просыпается? Или мне одному так кажется?» — обратился к публике глава украинского внешнеполитического ведомства.

    В завершение Климкин утешил себя мыслью, что «Три орешка для Золушки» нельзя считать «совсем советским» произведением. Заметим, что «Википедия» в этом вопросе на стороне дипломата. «Три орешка для Золушки» — совместная работа Чехословакии и ГДР.

    Накануне Павел Климкин назвал главные, по его мнению, достижения Украины в 2017-м году.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #ссср #климкин #советские фильмы #украинское тв
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