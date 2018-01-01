Советские фильмы на ТВ возмутили украинского министра: «Неужели у всех ностальгия по СССР просыпается»

Киев, 1 января. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмутился из-за того, что большинство украинских телеканалов в новогоднем эфире отдали предпочтение классическим советским фильмам. Своим недовольством дипломат поделился в социальной сети Twitter.

Сиджу на кухні, роблю майонез, перемикаю канали. Майже на всіх - радянські фільми. Невже у всіх перед Новим роком ностальгія за СРСР прокидається? Чи це мені одному так здається? P.s. «Три горішки для Попелюшки» зовсім радянським можна не вважати:)) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 31, 2017

Климкин признался, что «неугодные» фильмы застали его за изготовлением майонеза. Глава МИД Украины отметил, что почти на всех отечественных каналах — советские фильмы.

«Неужели у всех перед Новым годом ностальгия по СССР просыпается? Или мне одному так кажется?» — обратился к публике глава украинского внешнеполитического ведомства.

В завершение Климкин утешил себя мыслью, что «Три орешка для Золушки» нельзя считать «совсем советским» произведением. Заметим, что «Википедия» в этом вопросе на стороне дипломата. «Три орешка для Золушки» — совместная работа Чехословакии и ГДР.

Накануне Павел Климкин назвал главные, по его мнению, достижения Украины в 2017-м году.