Болгария стала новым председателем Совета ЕС

Брюссель, 1 января. Совет ЕС с 1 января 2018 году впервые возглавила Болгария. Девизом ее председательства станет девиз самой страны: «В единстве сила».

При этом по мнению ряда экспертов, обеспечить единство членов ЕС Болгарии будет непросто из-за разногласий по вопросам миграционной политики и верховенства права в Польше, отмечает РИА Новости.

Отвечать за повестку дня Совета ЕС на экспертных и политических уровнях Болгария будет до июля 2018 года. Однако вне ее компетенции будут заседания глав МИД. Их работой руководит глава дипломатии ЕС.

В июле 2018 года Болгарию сменит Австрия.

Напомним, Болгария присоединилась к ЕС в 2007 году.





