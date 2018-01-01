Сирия, 1 января. «Джебхат Ан-Нусра»***1 обстреливает мирные населенные пункты к северо-западу от Хамы. Курды захватили поселение Сабха в Дейр-эз-Зоре. «Хашд Аш-Шааби» уничтожили «спящую ячейку» ИГ1 в провинции Дияла, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по исламистам у населенных пунктов Кафр Ляха и Аль-Ганту к северу от Хомса.

«Исламское государство»1: потеряло 13 ИГИЛовцев в иракской провинции Дияла.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет бои с курдами вблизи городов Мараназ и Азаз в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: перекрыла путь к военной базе САА в населенном пункте Хараста в Восточной Гуте Дамаска; противостоит САА в южной чести Даръа; обстреляла жилые районы населенных пунктов Мхарде и Сальхаб северо-западнее Хамы.

Курды: ударили по позициям турецких сил и ССА у города Дарат Изза на западе провинции Алеппо; захватили деревню Сабха на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска не утихает вооруженное противостояние между правительственными подразделениями и боевиками различных группировок вооруженной оппозиции. Al Masdar News, радикалам удалось перекрыть подход к сирийской военной базе в населенном пункте Хараста, часть которого находится под контролем правительственных подразделений. Как передают военные источники AMN, дополнительные резервы Сирийской арабской армии (САА) уже перебрасываются в данный район. Кроме того, силы Башара Асада ведут огонь по опорным пунктам исламистов на окраинах деревень Ирбин и Джисрин, расположенных в Восточной Гуте. Об этом сообщает Twitter-канал (EMCnewscenter1).

Провинция Алеппо

Турция продолжает перебрасывать военную технику в западную часть провинции Алеппо к границе курдского кантона Африн. Военный источник в социальной сети Twitter (AhmetM_08) сообщает о том, что турецкие войска развернули систему ПВО в городе Дарат Изза. В свою очередь Отряды народной самообороны (YPG) открыли огонь по укрепрайонам сил Турции и протурецких исламистов Сирийской свободной армии (ССА), базирующихся в данном районе.

В то же время на севере региона вблизи населенных пунктов Марназ и Азаз вспыхнули ожесточенные бои между радикалами «свободной армии» и курдскими формированиями, передает оппозиционное агентство новостей EMC News Center. Информации о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Хомс

Боевики антиправительственных группировок, отряды которых дислоцируются на севере провинции Хомс в так называемом Растанском котле, вновь открыли огонь по укрепрайонам правительственной армии вблизи линии соприкосновения сил противников. В качестве ответных действий Сирийская арабская армия (САА) обстреляла огневые позиции исламистов недалеко от населенных пунктов Кафр Ляха и Аль-Ганту, о чем сообщает информационное агентство EMC News Center. О нанесенном боевикам уроне пока не сообщалось.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдское новостное агентство ANF News сообщает, что Демократическим силам Сирии**** (SDF) удалось захватить деревню Сабха, находящуюся юго-восточнее города Меядин, после вооруженных столкновений с террористами «Исламского государства». Напомним, основные силы террористической группировки были уничтожены сирийскими войсками и проасадовскими ополченческими отрядами, поддерживаемыми российскими ВКС. Тем не менее разрозненные отряды ИГИЛ1 все еще укрываются на территориях Дейр-эз-Зора. Некоторая часть боевиков ИГ под натиском САА и ВКС РФ бежала в районы на восточном побережье реки Евфрат, оккупированные курдами.

Провинция Даръа

В провинции Даръа после переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вступил в силу режим перемирия между силами умеренной оппозиции и войсками САР, однако террористическая коалиция «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемая «Джебхат Ан-Нусрой», не соблюдает режим прекращения огня. Военный источник в сети Twitter (EMCnewscenter1) передает, что после очередных обстрелов со стороны исламистов «Ан-Нусры» САА открыла огонь по укреплениям боевиков в районе населенного пункта Даиль севернее административного центра региона. Кроме того, тот же источник сообщает об ожесточенных столкновениях в квартале Аль-Маншия на южных окраинах города Даръа. О потерях сторон в живой силе и военной технике пока не сообщалось.

Провинция Хама

Подконтрольный вооруженной оппозиции Twitter-канал (EMCnewscenter1) сообщает о том, что радикалы антиправительственного формирования «Джебхат Ан-Нусра» возобновили артиллерийские обстрелы мирных районов населенных пунктов Мхарде и Сальхаб, расположенных к северо-западу от столицы провинции. Данные о возможных пострадавших в результате обстрела в настоящий момент выясняются. В ответ части Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по позициям исламистов в окрестностях городов Аль-Латамина и Кафр Зета.

Ирак

Стало известно о результатах очередной военной операции по уничтожению подпольно действующих групп «Исламского государства», проведенной проправительственными отрядами «Хашд Аш-Шааби» в провинции Дияла. По сведениям информационного портала Iraqi News, бойцам ополчения удалось уничтожить по меньшей мере 13 ИГИЛовцев, осуществлявших террористическую деятельность в регионе. Сообщается, что в числе ликвидированных боевиков были несколько смертников. Кроме того, был захвачен склад с оружием и боеприпасами, принадлежавший террористической группировке. В операции также принимали участие иракские военные самолеты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)