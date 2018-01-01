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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2017 года
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    Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2017 года

    12:18  1 Января 2018  /обновлено: 12:20  01 Января 2018
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    Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2017 года

    Вашингтон, 1 января. Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов по итогам 2017 года. Возглавил топ-лист рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом PDiddy, его заработок издание оценило в $130 млн.

    Самым высокооплачиваемым музыкантом 2017 года стал 48-летний рэпер и продюсер, выходец из Гарлема Шон Комбс. Ему удалось заработать $130 млн. На второй строчке расположилась супруга Jay-Z 36-летняя Бейонсе, которая ведет довольно активную концертную деятельность. За прошлый год ее доход составил $105 млн.

    Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2017 годаВ тройке лидеров оказался еще один рэпер, но на этот раз из соседней с США Канады, Дрейк. Он смог за год заработать $94 млн.

    Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2017 годаНа четвертой позиции находится второй канадский исполнитель, автор текстов The Weekend, уступивший Дрейку по заработку всего в 2 миллиона долларов ($92 млн). 

    Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2017 годаНе только сольные исполнители получают большие гонорары за выступления и участие в рекламе — группы Coldplay  и Guns N' Roses заработали за год круглую сумму — по $88 и $84 миллионов соответственно. 

    Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2017 года

    Автор: Ирина Селезнева
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    #2017 #forbes #рейтинг #музыканты
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