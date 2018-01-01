Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2017 года

Вашингтон, 1 января. Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов по итогам 2017 года. Возглавил топ-лист рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом PDiddy, его заработок издание оценило в $130 млн.

Самым высокооплачиваемым музыкантом 2017 года стал 48-летний рэпер и продюсер, выходец из Гарлема Шон Комбс. Ему удалось заработать $130 млн. На второй строчке расположилась супруга Jay-Z 36-летняя Бейонсе, которая ведет довольно активную концертную деятельность. За прошлый год ее доход составил $105 млн.

В тройке лидеров оказался еще один рэпер, но на этот раз из соседней с США Канады, Дрейк. Он смог за год заработать $94 млн.

На четвертой позиции находится второй канадский исполнитель, автор текстов The Weekend, уступивший Дрейку по заработку всего в 2 миллиона долларов ($92 млн).

Не только сольные исполнители получают большие гонорары за выступления и участие в рекламе — группы Coldplay и Guns N' Roses заработали за год круглую сумму — по $88 и $84 миллионов соответственно.