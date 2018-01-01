Сирия, часть 2: США спасают главарей ИГИЛ, чтобы снова натравить их на Башара Асада

Сирийское новостное агентство SANA сообщает, что вертолеты ВВС США эвакуировали нескольких главарей «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) из провинции Дейр-эз-Зор в район плотины Аль-Басель к югу от Хасаки, где базируются проамериканские курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF). Напомним, что это уже не первый подобный случай: в конце августа этого года в преддверии антитеррористической операции ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) силы Соединенных Штатов вывезли несколько десятков лидеров ИГ1 из города Дейр-эз-Зор, а позже — из Меядина.

Таким образом, международная коалиция, возглавляемая США, не оставляет надежды добиться новой волны эскалации в Сирии. Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее заявлял, что американцы формируют новую группировку боевиков, проводя их военную подготовку в подконтрольных районах Сирии — вблизи города Аш-Шаддади в Хасаке и на юге провинции Хомс у Ат-Танфа. При этом в состав данной так называемой «Новой сирийской армии» вошли, прежде всего, остатки отрядов «Исламского государства», которое прекратило свое существование в САР как квазиобразование и некая единая сила. Интересно, что подготовка США к дальнейшему вооруженному противостоянию против Башара Асада руками боевиков-исламистов признается и некоторыми американскими изданиями: об этом, например, написал журнал Newsweek.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев убежден, что внутри Соединенных Штатов действительно есть структуры, которые фактически являются заказчиками ИГИЛ1. Эти внешние покровители боевиков пытаются сохранить террористическую организацию, и потому очень дорожат ее главарями, способными сплотить вокруг себя новых последователей. Об этом эксперт рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«Все высокопоставленные члены ИГИЛ давно перешли на службу финансово-промышленным группам Соединенных Штатов. Соответственно, они действуют под их покровительством и опираются на те задачи в сфере глобального управления миром, которые ставит им заказчик. Таким образом, реализуются их геополитические и геоэкономические цели. Последние события, которые мы видим в Сирии, подтверждают все это», — заметил наш собеседник.

По его мнению, США очень не хотят терять тех главарей, которые зарекомендовали себя как преданные исполнители их воли, которые имеют опыт и авторитет среди других боевиков. Именно поэтому и проводятся такие операции по эвакуации высокопоставленных членов ИГ.

«Они уже подтвердили свою преданность, и эти финансово-промышленные группы США очень дорожат такими кадрами. Это люди, которые получили серьезный опыт и являются лидерами среди других террористов. Создавать новых авторитетных командиров стоит больших денег, поэтому для американцев лучше сохранить старых и затем уже под них начать создавать новые террористические проекты», — отмечает Александр Перенджиев.

Несомненно, Соединенные Штаты по-прежнему намерены свергнуть Асада, который встал на пути их интересов, подчеркивает эксперт. Им необходимо подмять под себя всю Сирию, чтобы затем использовать ее как плацдарм для распространения своего влияния на весь регион. США уже определились с тем, кто именно должен занять место нынешнего лидера САР, однако не ожидали получить такого отпора. Сейчас «Исламское государство» разрушено, однако его осколки могут стать ядром нового террористического образования, которое создают руководители американских финансово-промышленных групп.

«Их цели понятны: в первую очередь, это, конечно, свержение Башара Асада. Затем — установление контроля над Сирией и в целом над Ближним Востоком. Кроме того, все это, безусловно, проходит, в частности, в рамках противостояния России — как геополитического, так и геоэкономического. Потому американцы будут предпринимать новые попытки создания террористических проектов в САР, Ираке и других ближневосточных странах. Эти уже проверенные лидеры террористов, скорее всего, стану ядром нового формирования. Все это необходимо для поддержания доллара, который живет преимущественно за счет теневой экономики, для получения сверхмощных прибылей, для установления контроля над правительствами других стран», — резюмировал собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.