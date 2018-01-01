От создателя «Nyash Myash»: блогер Enjoykin выпустил новогодний ролик «Хочу с тобой»

Москва, 1 января. Видеоблогер Enjoykin, получивший известность после клипа «Nyash Myash» про бывшего прокурора Республики Крым Наталью Поклонскую, создал новое произведение по мотивам картины «Ирония судьбы, или С легким паром!». Клип «Москва-Ленинград» («Хочу с тобой») размещен на видеохостинге YouTube.

Главные герои произведения — Женя и Галя из «Иронии судьбы». Они «поют» о своем желании встретить Новый год вместе.

Правда, Евгений упоминает про новогоднюю традицию — ходить в баню. В продолжение логического ряда на следующих кадрах появляется ленинградская невеста Лукашина — Надежда (Барбара Брыльская).

За первые сутки клип собрал около 500 тысяч просмотров. Следует отметить, что работа Enjoykin «Nyash Myash» набрала 37 миллионов просмотров.

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