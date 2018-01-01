«Необычный желтый шар, обычно пугающий петербуржцев»: в Москве впервые за долгое время выглянуло солнце

Москва, 1 января. В первый день 2018 года в Москве выглянуло солнце, порадовав истосковавшихся по ясному небу жителей столицы. В соцсетях отмечают, что уже давно не видели солнца.

В соцсетях уже начали шутить, что «необычный желтый шар в небе, обычно пугающий петербуржцев», теперь может перепугать и москвича.

При этом пользователи из Северной столицы на такие шутки не обижались, а наоборот, со смехом замечали, что солнце видят только в кино.

Однако сегодня положение дел изменилось. «Солнце 1 января в Москве. Это что-то новое», «О боже, солнце в Москве», — пишут москвичи в Twitter.

Солнце 1 января в Москве это что то новое — полися (@sorokapol8) January 1, 2018

О боже, в Москве солнце! — валентина (@pulpfiction_inc) January 1, 2018

Однако некоторые жители столицы с такими восторженными комментаторами не согласились, видимо, проспав солнечное утро.

По прогнозам синоптиков, погода в Москве будет теплой и дождливой. Воздух прогреется до плюс трех градусов. Отметим, что на новогоднюю слякоть москвичи также успели посетовать в Сети. Многие расстроились из-за растаявших горок и катков, однако нашлись и те, кто призвал пессимистов наслаждаться отдыхом с друзьями и возможностью выспаться.