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Технологии
Нанотехнологии для армии: эксперты объяснили механизм и принципы работы
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    Нанотехнологии для армии: эксперты объяснили механизм и принципы работы

    11:56  1 Января 2018  /обновлено: 11:56  01 Января 2018
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    Нанотехнологии для армии: эксперты объяснили механизм и принципы работыМосква, 1 января. Российские технологи и инженеры ведут разработки в области материалов, которые могут быть использованы в бронежилетах для армии и спецназа. Главную ставку специалисты делают на использование нанотехнологий. 

    Отечественные эксперты объяснили механизм и принципы использования нанотехнологий для армии будущего. Они полагают, что применение нанотехнологий поможет значительно снизить массу бронежилета и оградить военного от возможных компрессионных травм.

    В России активно тестируют новейшие образцы экипировки, которые содержат средства связи и системы жизнеобеспечения, также ведется разработка новейших материалов. Американские инженеры работают над созданием бронежилета из гафрена, который сможет сочетать в себе две главных характеристики — прочность и легкость. 

    «Прочность такой конструкции объясняется большей скоростью распространения ударных волн в графене — он значительно лучше рассеивает энергию», — считает эксперт Сергей Иванов. 

    Еще одним видом разрабатываемой израильскими учеными брони являются бронежилеты из углеродных нанотрубок диаметром в несколько нанометров. Однако эксперт Юрий Лямин уверен, что понадобится как минимум десятилетие, чтобы удешевить высокотехнологичный процесс разработки таких средств защиты.

    «Бронежилеты — это массовый продукт, и в случае с производством каких-то революционных средств защиты необходимо, чтобы технология изготовления была не запредельно дорогой и адаптированной под массовый выпуск», — сказал Лямин, его слова приводит RT. 

    Нанотехнологии для армии: эксперты объяснили механизм и принципы работы

    Автор: Ирина Селезнева
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