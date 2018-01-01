Нанотехнологии для армии: эксперты объяснили механизм и принципы работы

Москва, 1 января. Российские технологи и инженеры ведут разработки в области материалов, которые могут быть использованы в бронежилетах для армии и спецназа. Главную ставку специалисты делают на использование нанотехнологий.

Отечественные эксперты объяснили механизм и принципы использования нанотехнологий для армии будущего. Они полагают, что применение нанотехнологий поможет значительно снизить массу бронежилета и оградить военного от возможных компрессионных травм.

В России активно тестируют новейшие образцы экипировки, которые содержат средства связи и системы жизнеобеспечения, также ведется разработка новейших материалов. Американские инженеры работают над созданием бронежилета из гафрена, который сможет сочетать в себе две главных характеристики — прочность и легкость.

«Прочность такой конструкции объясняется большей скоростью распространения ударных волн в графене — он значительно лучше рассеивает энергию», — считает эксперт Сергей Иванов.

Еще одним видом разрабатываемой израильскими учеными брони являются бронежилеты из углеродных нанотрубок диаметром в несколько нанометров. Однако эксперт Юрий Лямин уверен, что понадобится как минимум десятилетие, чтобы удешевить высокотехнологичный процесс разработки таких средств защиты.