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Общество
Путин рассказал, что хотел бы услышать в российских новостях
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Экс-агент КГБ в эфире CNN назвал Путина самым влиятельным человеком в мире
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    Экс-агент КГБ в эфире CNN назвал Путина самым влиятельным человеком в мире

    12:22  1 Января 2018  /обновлено: 12:22  01 Января 2018
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    Спецагент в эфире CNN назвал Путина самым влиятельным человеком в мире

    Вашингтон, 1 января. Бывший агент КГБ Джек Барски в эфире американского телеканала CNN назвал президента РФ Владимира Путина самым влиятельным человеком в мире, а также рассказал, в чем заключается безграничная сила России.

    В ходе интервью журналист канала поднял тему выборов-2018 в России и в этой связи указал Барски на совпадение даты их с годовщиной возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Ведущая углядела в этом тайный смысл и попросила Барски представить свою расшифровку «послания» президента РФ Владимира Путина. По мнению экс-агента КГБ, назначив президентские выборы на годовщину присоединения Крыма, Путин хочет передать миру послание о том, что он «самый важный и сильный».

    «Сегодня он, вероятно, самый влиятельный человек на Земле. Потому что у американского президента — несмотря на то, что он говорит о том, что он самый влиятельный, — есть много ограничений и запретов», — говорит Барски.

    Так, по его словам, в Штатах даже какой-нибудь окружной судья может выносить постановления, которые могут отменять указы лидера страны.

    «С Путиным такого не бывает», — подчеркнул он.

    Кроме того специалист высказал мнение о том, что «безграничная сила России» заключается в том, что эта страна обладает половиной мирового запаса ядерного оружия. Именно поэтому, как подчеркнул он, Штаты должны уделять России особое внимание.

    В заключении Барски поделился своим прогнозом о том, как будут складываться российско-американские отношения в новом году.

    «Мало что изменится. Они будут напряженными. Они будут, скажем, очень враждебными. И их следует жестко контролировать», — резюмировал эксперт.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша
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