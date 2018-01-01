Экс-агент КГБ в эфире CNN назвал Путина самым влиятельным человеком в мире

Вашингтон, 1 января. Бывший агент КГБ Джек Барски в эфире американского телеканала CNN назвал президента РФ Владимира Путина самым влиятельным человеком в мире, а также рассказал, в чем заключается безграничная сила России.

В ходе интервью журналист канала поднял тему выборов-2018 в России и в этой связи указал Барски на совпадение даты их с годовщиной возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Ведущая углядела в этом тайный смысл и попросила Барски представить свою расшифровку «послания» президента РФ Владимира Путина. По мнению экс-агента КГБ, назначив президентские выборы на годовщину присоединения Крыма, Путин хочет передать миру послание о том, что он «самый важный и сильный».

«Сегодня он, вероятно, самый влиятельный человек на Земле. Потому что у американского президента — несмотря на то, что он говорит о том, что он самый влиятельный, — есть много ограничений и запретов», — говорит Барски.

Так, по его словам, в Штатах даже какой-нибудь окружной судья может выносить постановления, которые могут отменять указы лидера страны.

«С Путиным такого не бывает», — подчеркнул он.

Кроме того специалист высказал мнение о том, что «безграничная сила России» заключается в том, что эта страна обладает половиной мирового запаса ядерного оружия. Именно поэтому, как подчеркнул он, Штаты должны уделять России особое внимание.

В заключении Барски поделился своим прогнозом о том, как будут складываться российско-американские отношения в новом году.