Компания Volvo передала беспилотные кроссоверы XC90 семьям с детьми

Гетеборг, 1 января. Шведский автопроизводитель Volvo решил, что для тестирования беспилотного Volvo XC90 недостаточно данных от инженеров и передал несколько автомобилей частным лицам.

Несколько частных клиентов в начале 2017 года получили от «Вольво» беспилотные кроссоверы XC90, которые тестируются на специальных трассах общественного пользования в Гетеборге. Теперь концерн намерен подключить к тестам и шведские семьи. Он передал ряд машин двум семейным парам с детьми, позднее еще несколько семей получат машину с автономным управлением.

Известно, что в проекте Drive Me задействуют около сотни простых автомобилистов. Инженеры компании в реальном времени будут отслеживать перемещения тестировщиков. На авто установлены видеокамеры и датчики, которые контролируют поведение водителя, а также следят за происходящим на трассе.