«Поговорили про агрессию и хватит»: Польша сменила Украину как временный член СБ ООН

ООН, 1 января. Польша сменила Украину в качестве временного члена Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

В первый день 2018-го года статуса временного члена лишились еще пять государств: Египет, Италия, Сенегал, Уругвай и Япония. Их заменят Гвинея, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу и Польша. Варшава представит в организации восточноевропейские страны.

«Поговорили про агрессию и хватит», — написал в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

До конца года сохранят свои полномочия в СБ ООН Боливия, Швеция, Эфиопия и Казахстан. В январе на Астану возлагается руководство работой Совета Безопасности — Казахстан стал его председателем.

«С 1 января по 31 января 2018 года впервые в истории Казахстан будет председательствовать в Совете безопасности Организации объединенных наций», — отмечается в сообщении казахстанского внешнеполитического ведомства.

Поговорили про агрессию и хватит: Украина больше не член Совбеза ООН. Вместо Незалежной статус непостоянного члена Совета Безопасности, как представитель Восточной Европы, получила Польша pic.twitter.com/ED5rIyn62b — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 1, 2018

Торжественная церемония водружения флагов новых членов СБ ООН пройдет 2-го января, — отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о предновогоднем обращении генерального секретаря ООН.