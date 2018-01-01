Стали известны тарифы на проезд в плацкарте по России в новом году

Москва, 1 января. «Дочка» крупнейшего российского железнодорожного перевозчика ОАО «РЖД» решила не индексировать тарифы на проезд в плацкарте с 1 января 2018 года. Аналогичное решение было принято и в отношении цен на билеты в общих вагонах поездов дальнего следования в России.

О том, что базовые ставки на билеты в нерегулируемом сегменте не изменятся, заявил заместитель руководителя «Федеральной пассажирской компании» Алексей Жигунов. Он уточнил, что к этому сегменту также относятся купе, СВ и люкс.

Жигунов при этом напомнил, что сейчас во всех поездах ФПК действует динамическая система ценообразования, то есть цена билета зависит от фактора времени приобретения билетов и спроса на них. Переход на эту систему перевозчик завершил в 2017 году.

Напомним, в минувшем году тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах выросли на 3,9%, а в купе, в СВ и люксе – на 5%. Решение тогда коснулось порядка четверти составов, не входящих в систему динамического ценообразования.