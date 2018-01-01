Глава Новокузнецка напомнил, что в 2018-м город отпразднует 400-летие

Кемерово, 1 января. Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов поздравил горожан с Новым 2018 годом и напомнил, что в этом году город отпразднует юбилей. Новокузнецку — 400 лет.

По словам Сергея Кузнецова, это повод для гордости — у города есть история, которая наполнена важными событиями и успехами. Глава Новокузнецка подчеркнул, что то, каким будет наступивший 2018 год для города, зависит от каждого жителя, желания сделать жизнь лучше и разнообразной.

«Уверен, новый год станет началом добрых перемен, ярких впечатлений, очередных достижений, подарит много красочных моментов и приятных сюрпризов», — приводит «Газета Кемерова» слова Сергея Кузнецова.

Сергей Кузнецов подчеркнул, что Новокузнецк — «это мы сами и наше отношение» к городу.