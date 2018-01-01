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СМИ представили топ-5 популярных в России автомобилей
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    СМИ представили топ-5 популярных в России автомобилей

    11:18  1 Января 2018  /обновлено: 11:31  01 Января 2018
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    СМИ представили топ-5 популярных в России автомобилей

    Москва, 1 января. Российские эксперты из СМИ назвали пятерку самых популярных автоновинок 2017 года. Рейтинг возглавила отечественная Lada Vesta SW Cross, которая востребована не только в России, но и за рубежом. 

    Технические характеристики, доступность цены и качественная сборка сделали Lada Vesta SW Cross одной из самых популярных машин 2017 года. Известно, что дилеры предлагают базовую версию кроссовера от 755 тысяч рублей.

    СМИ представили топ-5 популярных в России автомобилей
    На втором месте ТОП-5 находится разработка корейского автопрома Hyundai Solaris. Автомобилисты ценят в ней надежность, качество и доступную цену. Современный дизайн также является одной из причин популярности «Соляриса» в России, пишет Carsweek.

    СМИ представили топ-5 популярных в России автомобилейВ тройку лидеров вошел еще один кореец Kia Rio, который завоевал популярность благодаря удачному соотношению цены и качества, привлекательному дизайну и функциональной приборной панели. Автомобиль получил бензиновый мотор в 123 лошадиных силы, цена на модель стартует от 660 тысяч рублей. 

    СМИ представили топ-5 популярных в России автомобилейЧетвертая строчка рейтинга принадлежит агрессивному внедорожнику Mazda CX-9, который появился в России только осенью 2017 года и уже нашел своего покупателя. Хищный экстерьер помог модели занять свою нишу на отечественном рынке. 

    СМИ представили топ-5 популярных в России автомобилей
    Конкурентом в России Mazda CX-9 является кроссовер Honda CR-V, который замыкает пятерку лучших. Его стоимость начинается от 1 770 000 рублей, однако фанаты Honda готовы платить за надежность, удачную комплектацию ммашины. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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