СМИ представили топ-5 популярных в России автомобилей

Москва, 1 января. Российские эксперты из СМИ назвали пятерку самых популярных автоновинок 2017 года. Рейтинг возглавила отечественная Lada Vesta SW Cross, которая востребована не только в России, но и за рубежом.

Технические характеристики, доступность цены и качественная сборка сделали Lada Vesta SW Cross одной из самых популярных машин 2017 года. Известно, что дилеры предлагают базовую версию кроссовера от 755 тысяч рублей.



На втором месте ТОП-5 находится разработка корейского автопрома Hyundai Solaris. Автомобилисты ценят в ней надежность, качество и доступную цену. Современный дизайн также является одной из причин популярности «Соляриса» в России, пишет Carsweek.

В тройку лидеров вошел еще один кореец Kia Rio, который завоевал популярность благодаря удачному соотношению цены и качества, привлекательному дизайну и функциональной приборной панели. Автомобиль получил бензиновый мотор в 123 лошадиных силы, цена на модель стартует от 660 тысяч рублей.

Четвертая строчка рейтинга принадлежит агрессивному внедорожнику Mazda CX-9, который появился в России только осенью 2017 года и уже нашел своего покупателя. Хищный экстерьер помог модели занять свою нишу на отечественном рынке.



Конкурентом в России Mazda CX-9 является кроссовер Honda CR-V, который замыкает пятерку лучших. Его стоимость начинается от 1 770 000 рублей, однако фанаты Honda готовы платить за надежность, удачную комплектацию ммашины.