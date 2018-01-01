18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожар в жилом доме унес жизни двух человек в Воронеже
Новости Сирии
Сирия сегодня: ВКС РФ ударили по террористам в провинции Идлиб, массовое захоронение в Ракке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: ВКС РФ ударили по террористам в провинции Идлиб, массовое захоронение в Ракке

    15:44  1 Января 2018  /обновлено: 15:44  01 Января 2018
    1015

    ВКС РФ наносят удар

    Сирия, 1 января. Воздушно-космические силы России ударили по позициям террористов «Джебхат ан-Нусры1» (запрещенная в РФ группировка — прим. ред.) в провинции Идлиб. Из массового захоронения в Ракке извлекли тела 44 жертв боевиков ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая группировка). Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    ВКС наносят удар

    Авиация Российской Федерации нанесла удар по опорным пунктам боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» в окрестностях деревни Синджар (восток провинции Идлиб — прим. ФАН). Об этом сообщает местный Twitter-канал (@HalabTodayTV).

    Несмотря на праздники, военные летчики Российской Федерации продолжают выполнять поставленные перед ними задачи и не дают террористам расслабиться ни на минуту. В ближайшее время должны появиться данные о результатах атаки.

    Российская авиация наносит удар

    Не дают радикалам передохнуть и артиллерийские расчеты правительственной армии Сирии, которые нанесли массированный артудар по укрепрайонам боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам» близ поселения Аль-Тамана, что в южной части региона. Кроме того, интенсивная артиллерийская дуэль между САА и террористами была зафиксирована у населенного пункта Хувейн на юге региона. Чуть позже стало известно, что армия Башара Асада, при активной поддержке ВКС РФ, освободила населенный пункт от боевиков «ан-Нусры».

    Страшная находка в Ракке

    В сирийском городе Ракка обнаружено второе массовое захоронение жертв боевиков «Исламского государства»1, сообщает информационное агентство SANA.

    «Работы по извлечению тел погибших из второй массовой могилы… к юго-востоку от города Дабси-Афнан завершены с извлечением 44 тел мирных жителей и военных, которых казнила экстремистская группировка ИГ1, когда находилась в западных пригородах Ракки», — рассказал журналистам агентства начальник полиции соседней провинции Алеппо Исам аш-Шали.

    Массовое захоронение в САР

    В настоящее время, по словам правоохранителя, предпринимаются необходимые правовые и технические меры, которые позволят установить личности погибших. Чуть позже тела будут переданы родственникам. Ранее агентство сообщило об обнаружении двух массовых захоронений жертв боевиков в окрестностях многострадальной Ракки, которая находилась под контролем радикальных исламистов с 2014 по октябрь 2017 года. В первой могиле были обнаружены тела не менее 115 человек, среди которых были как военные, так и гражданские.

    Обстановка в зонах деэскалации

    Российская сторона в комиссии по перемирию в САР за минувшие сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима тишины. Об этом сообщается в информационном бюллетене военного ведомства РФ.

    «Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. За сутки зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — три, Латакия — пять, Хомс — один. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — значится в документе.

    Сирия сегодня: ВКС РФ ударили по террористам в провинции Идлиб, массовое захоронение в Ракке

    Кроме того, за последние сутки российский Центр по примирению враждующих стороне в Сирии провел гуманитарную акцию в населенном пункте Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор) и доставил местным жителям продукты общим весом в 2,4 тонны. Медицинская помощь потребовалась 46 сирийцам.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #алеппо #иг #дамаск #москва #вкс рф #игил #ракка #удар #массовое захоронение
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Ядерный покер продолжается»: Пушков отреагировал на заявление Ким Чен Ына

      15:20 1 Января 2018 782
      Читать
      12:54
      Сегодня

      США официально поддержали митингующих в Иране
      8:46
      Сегодня

      Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал решение КНДР об участии в Играх
      6:26
      Сегодня

      В РФ с 1 января вступает в силу закон о телемедицине
      2:28
      Сегодня

      Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинцев

      17:19
      Вчера

      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017 8896

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      14753

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3079

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1681

      Как мифы о Святой земле разбиваются о реальности Израиля. Колонка Владимира Тулина

      23:10 10 Декабря 2017
      15651
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Яд в блестящей упаковке: в Крыму оценили новогоднее обращение Порошенко к украинцам

      Яд в блестящей упаковке: в Крыму оценили новогоднее обращение Порошенко к украинцам

      13:05   1 Января 2018
      35487
      Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

      Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

      10:23   1 Января 2018
      1026
      Пушков назвал цинизмом новогоднее обращение Порошенко к жителям Донбасса

      Пушков назвал цинизмом новогоднее обращение Порошенко к жителям Донбасса

      6:37   1 Января 2018
      17408
      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      0:03   1 Января 2018
      1019