Сирия сегодня: ВКС РФ ударили по террористам в провинции Идлиб, массовое захоронение в Ракке

Сирия, 1 января. Воздушно-космические силы России ударили по позициям террористов «Джебхат ан-Нусры1» (запрещенная в РФ группировка — прим. ред.) в провинции Идлиб. Из массового захоронения в Ракке извлекли тела 44 жертв боевиков ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая группировка). Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

ВКС наносят удар

Авиация Российской Федерации нанесла удар по опорным пунктам боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» в окрестностях деревни Синджар (восток провинции Идлиб — прим. ФАН). Об этом сообщает местный Twitter-канал (@HalabTodayTV).

Несмотря на праздники, военные летчики Российской Федерации продолжают выполнять поставленные перед ними задачи и не дают террористам расслабиться ни на минуту. В ближайшее время должны появиться данные о результатах атаки.

Не дают радикалам передохнуть и артиллерийские расчеты правительственной армии Сирии, которые нанесли массированный артудар по укрепрайонам боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам» близ поселения Аль-Тамана, что в южной части региона. Кроме того, интенсивная артиллерийская дуэль между САА и террористами была зафиксирована у населенного пункта Хувейн на юге региона. Чуть позже стало известно, что армия Башара Асада, при активной поддержке ВКС РФ, освободила населенный пункт от боевиков «ан-Нусры».

Страшная находка в Ракке

В сирийском городе Ракка обнаружено второе массовое захоронение жертв боевиков «Исламского государства»1, сообщает информационное агентство SANA.

«Работы по извлечению тел погибших из второй массовой могилы… к юго-востоку от города Дабси-Афнан завершены с извлечением 44 тел мирных жителей и военных, которых казнила экстремистская группировка ИГ1, когда находилась в западных пригородах Ракки», — рассказал журналистам агентства начальник полиции соседней провинции Алеппо Исам аш-Шали.

В настоящее время, по словам правоохранителя, предпринимаются необходимые правовые и технические меры, которые позволят установить личности погибших. Чуть позже тела будут переданы родственникам. Ранее агентство сообщило об обнаружении двух массовых захоронений жертв боевиков в окрестностях многострадальной Ракки, которая находилась под контролем радикальных исламистов с 2014 по октябрь 2017 года. В первой могиле были обнаружены тела не менее 115 человек, среди которых были как военные, так и гражданские.

Обстановка в зонах деэскалации

Российская сторона в комиссии по перемирию в САР за минувшие сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима тишины. Об этом сообщается в информационном бюллетене военного ведомства РФ.

«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. За сутки зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — три, Латакия — пять, Хомс — один. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — значится в документе.

Кроме того, за последние сутки российский Центр по примирению враждующих стороне в Сирии провел гуманитарную акцию в населенном пункте Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор) и доставил местным жителям продукты общим весом в 2,4 тонны. Медицинская помощь потребовалась 46 сирийцам.

1 Организация запрещена на территории РФ.