Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

Дамаск, 1 января. Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии, турецкая сторона — ни одного, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Российские представители в комиссии по перемирию оценили обстановку в зонах деэскалации как стабильную. Зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — три, Латакия — пять, Хомс — один. Турция не зафиксировала нарушений.

В бюллетене отмечается, что Центр по примирению враждующих сторон в САР доставил 2,4 тонны гуманитарной помощи в населенный пункт Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор. В течение суток медицинскую помощь получили 46 мирных жителей. Населенный пункт Шения присоединился к соглашению о перемирии, общее число поддерживающих перемирие населенных пунктов увеличилось до 2320.