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Общество
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Украина
Украинский националист обвинил мэра Одессы в любви к России
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    Украинский националист обвинил мэра Одессы в любви к России

    10:44  1 Января 2018  /обновлено: 10:44  01 Января 2018
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    Украинский националист обвинил мэра Одессы в любви к России

    Одесса, 1 декабря. Здание Одесского городского совета украсили новогодней иллюминацией. Активист украинской националистической партии «Свобода» Александр Винницкий обвинил мэра Одессы Геннадия Труханова в любви к России.

    Националист связал праздничную подсветку у здания горсовета с политическими взглядами мэра Геннадия Труханова. Главные три цвета иллюминации – белый, синий и красный, которые напоминают флаг России. 

    «А вот вам и фото горсовета. И пусть вас не вводит в заблуждение цветовая гамма - это не горсовет российского населенного пункта, а горсовет Одессы. Можно было бы списать на обычное совпадение, но если вспомнить, что его возглавляет Геннадий Труханов, это неслучайность. Так и живем», — написал Винницкий в посте на Facebook. 

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Большая часть населения Одессы не поддерживает политику действующих киевских властей, в особенности, после событий 2 мая того же года. Активисты «антимайдана» устроили пикет на Куликовом поле, украинские радикалы и сторонники Майдана разгромили палаточный городок. После начала беспорядков не поддержавшим переворот одесситами пришлось укрыться в здании Дома профсоюзов. В потасовках пострадали 250 человек, при поджоге радикалами здания погибли 42 человека. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #украина #одесса
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