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Украина
«Остальное уже отняли»: Порошенко ответили на слова о «главном ресурсе украинцев»
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    «Остальное уже отняли»: Порошенко ответили на слова о «главном ресурсе украинцев»

    10:20  1 Января 2018  /обновлено: 10:20  01 Января 2018
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    «Оптимизмом сыт не будешь»: украинцы ответили Порошенко о главном ресурсе страны

    Киев, 1 января. Президент Украины Петр Порошенко в новогоднем поздравлении назвал оптимизм и веру в страну главными ресурсами. Украинцы намекнули президенту, что «оптимизмом сыт не будешь», и потому большинство граждан пытаются покинуть Украины ради заработка в других странах. 

    Петр Порошенко пообещал создать политические условия в стране, которые бы способствовали экономическому росту. Вместе с тем он назвал оптимизм и веру в Бога главным ресурсом Украины.

    «Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наши главные ресурсы. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас», — сказал украинский президент в новогоднем поздравлении. 

    Украинцы иронизируют над словами Порошенко, указывая ему на массовую трудовую миграцию из страны, поскольку на одном оптимизме семьи не прокормишь. 

    «Оптимизма у украинцев не занимать, с оптимизмом рванули из своей страны, кто куда, кто в Россию, кто в ЕС. С Новым Годом всех оптимистов, ищущих свою землю обетованную», — написал Аноним. 

    «Оптимизмом сыт не будешь»: украинцы ответили Порошенко о главном ресурсе страны

    Многие говорят, что вера народа украинским властям иссякла из-за проамериканской позиции Киева, а также откровенного насаждения национализма. 

    «Как можно призывать беречь единство, когда государство и народ отданы на заклание США и Евросоюзу, полностью потеряли суверенность, а власти насаждают культ крайнего национализма?» — спрашивает Форвард. 

    «Порошенко, почитай комменты и узнай, как тебя «любит» народ. Кому вы служите? Вот, поистине , у кого оптимизма выше крыши! Ни имени, ни Родины, ни внешности- один американский оптимизм!» — написала Кэт. 

    «Главный ресурс Украины это умение клянчить деньги у Запада и надеяться, что их не надо отдавать», — уверен Грин. 

    Некоторые откровенно смеются над словами Порошенко о «главном ресурсе» страны, подчеркивая, что оптимизм стоит закрепить материально.

    «Неподтвержденный материально оптимизм обычно быстро заканчивается», — уверен Blue Locomotiv. 

    «Выпил горилки, закусил салом и оптимизма хоть отбавляй», — считает Антоша. 

    «Сколько нынче за кило оптимизма дают?» — спрашивает Red Fries.  

    «Оптимизмом сыт не будешь»: украинцы ответили Порошенко о главном ресурсе страны

    «Половина в России живет и работает», — напомнил Blue Ancor.

    «Вот тут Порошенко прав: оптимизм — это единственное что осталось у населения Украины. Все остальное уже отняли, — согласился Olive. 

    «Невеселая перспектива — молиться и работать, на рабство похоже»,  — написала Мария Волкова

    «Хоть с тамадой Украине повезло», — пишет Аноним.

    «Дайте добавки: оптимизма и веру в будущее. Одной верой и оптимизмом сыт не будешь», — напомнил Григорий.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #порошенко #новый год
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