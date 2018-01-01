«Остальное уже отняли»: Порошенко ответили на слова о «главном ресурсе украинцев»

Киев, 1 января. Президент Украины Петр Порошенко в новогоднем поздравлении назвал оптимизм и веру в страну главными ресурсами. Украинцы намекнули президенту, что «оптимизмом сыт не будешь», и потому большинство граждан пытаются покинуть Украины ради заработка в других странах.

Петр Порошенко пообещал создать политические условия в стране, которые бы способствовали экономическому росту. Вместе с тем он назвал оптимизм и веру в Бога главным ресурсом Украины.

«Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наши главные ресурсы. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас», — сказал украинский президент в новогоднем поздравлении.

Украинцы иронизируют над словами Порошенко, указывая ему на массовую трудовую миграцию из страны, поскольку на одном оптимизме семьи не прокормишь.

«Оптимизма у украинцев не занимать, с оптимизмом рванули из своей страны, кто куда, кто в Россию, кто в ЕС. С Новым Годом всех оптимистов, ищущих свою землю обетованную», — написал Аноним.

Многие говорят, что вера народа украинским властям иссякла из-за проамериканской позиции Киева, а также откровенного насаждения национализма.

«Как можно призывать беречь единство, когда государство и народ отданы на заклание США и Евросоюзу, полностью потеряли суверенность, а власти насаждают культ крайнего национализма?» — спрашивает Форвард. «Порошенко, почитай комменты и узнай, как тебя «любит» народ. Кому вы служите? Вот, поистине , у кого оптимизма выше крыши! Ни имени, ни Родины, ни внешности- один американский оптимизм!» — написала Кэт. «Главный ресурс Украины это умение клянчить деньги у Запада и надеяться, что их не надо отдавать», — уверен Грин.

Некоторые откровенно смеются над словами Порошенко о «главном ресурсе» страны, подчеркивая, что оптимизм стоит закрепить материально.

«Неподтвержденный материально оптимизм обычно быстро заканчивается», — уверен Blue Locomotiv.

«Выпил горилки, закусил салом и оптимизма хоть отбавляй», — считает Антоша.

«Сколько нынче за кило оптимизма дают?» — спрашивает Red Fries.