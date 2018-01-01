Дубай установил рекорд по самому масштабному лазерному шоу

Дубай, 1 января. Крупнейший город ОАЭ Дубай в новогоднюю ночь поставил мировой рекорд по масштабности лазерного шоу, посмотрели которое десятки тысяч людей. Видео лазерных проекций на башне Бурдж Халифа появилось в Сети.

Шоу «Light Up 2018» в Дубае войдет в книгу рекордов Гиннеса. До наступления нового года на башнк Бурдж Халифа стартовало самое масштабное световое шоу, которое сопровождалось музыкой. Организаторы заменили традиционные фейерверки лазерными лучами, демонстрируя национальные символы ОАЭ.

Прежний рекорд по масштабности лазерно-звукового шоу был отмечен в Гонконге четырьмя годами ранее. Площадь проекции в Дубаи составила более 109 тысяч квадратных метров, пишет РИА Новости.