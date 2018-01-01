18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
ВАЗ опрокинулся на улице в Воронеже за полтора часа до Нового года
Весь мир
Дубай установил рекорд по самому масштабному лазерному шоу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дубай установил рекорд по самому масштабному лазерному шоу

    9:36  1 Января 2018  /обновлено: 10:08  01 Января 2018
    506

    Дубай установил рекорд по самому масштабному лазерному шоу

    Дубай, 1 января. Крупнейший город ОАЭ Дубай в новогоднюю ночь поставил мировой рекорд по масштабности лазерного шоу, посмотрели которое десятки тысяч людей. Видео лазерных проекций на башне Бурдж Халифа появилось в Сети. 

    Шоу «Light Up 2018» в Дубае войдет в книгу рекордов Гиннеса. До наступления нового года на башнк Бурдж Халифа стартовало самое масштабное световое шоу, которое сопровождалось музыкой. Организаторы заменили традиционные фейерверки лазерными лучами, демонстрируя национальные символы ОАЭ.

    Прежний рекорд по масштабности лазерно-звукового шоу был отмечен в Гонконге четырьмя годами ранее. Площадь проекции в Дубаи составила более 109 тысяч квадратных метров, пишет РИА Новости.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #видео #новый год #дубай #шоу #гинесс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал решение КНДР об участии в Играх

      8:46 1 Января 2018 336
      Читать
      6:26
      Сегодня

      В РФ с 1 января вступает в силу закон о телемедицине
      2:28
      Сегодня

      Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинцев

      17:19
      Вчера

      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса
      16:58
      Вчера

      Стоять на Майдане будет некому: в Госдуме объяснили слова Порошенко об украинском паспорте
      16:07
      Вчера

      Дело о взрыве в петербургском магазине переквалифицировали на статью о теракте

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017 8753

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      14515

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3052

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1641

      Как мифы о Святой земле разбиваются о реальности Израиля. Колонка Владимира Тулина

      23:10 10 Декабря 2017
      15476
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

      Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

      10:23   1 Января 2018
      271
      Пушков назвал цинизмом новогоднее обращение Порошенко к жителям Донбасса

      Пушков назвал цинизмом новогоднее обращение Порошенко к жителям Донбасса

      6:37   1 Января 2018
      3218
      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      0:03   1 Января 2018
      782
      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      17:19   31 Декабря 2017
      1995