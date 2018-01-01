В Греции ввели экологический налог на пластиковые пакеты

Афины, 1 января. Власти Греции с 1 января ввели экологический налог — одноразовые пластиковые пакеты в магазинах станут платными, стоимость упаковки — 4 евроцента. Афины с 2019 года намерены повысить цену до 9 евроцентов.

В Греции решили ограничить использование полиэтиленовых пакетов, поскольку полиэтилен загрязняет окружающую среду. По словам представителя профильного министерства, занимающегося проблемами экологии Греции, Сократиса Фамеллоса, пластиковые пакеты должны быть постепенно выведены из потребления.

В связи с этим власти установили цену на покупку пакетов в супермаркетах. С 1 января она составляет 4 евроцента, с 2019 года будет повышена до 9 евроцентов, пишет РИА Новости.