18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
ВАЗ опрокинулся на улице в Воронеже за полтора часа до Нового года
Весь мир
В Греции ввели экологический налог на пластиковые пакеты
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Греции ввели экологический налог на пластиковые пакеты

    9:20  1 Января 2018  /обновлено: 9:20  01 Января 2018
    449

    В Греции ввели экологический налог на пластиковые пакеты

    Афины, 1 января. Власти Греции с 1 января ввели экологический налог — одноразовые пластиковые пакеты в магазинах станут платными, стоимость упаковки — 4 евроцента. Афины с 2019 года намерены повысить цену до 9 евроцентов.

    В Греции решили ограничить использование полиэтиленовых пакетов, поскольку полиэтилен загрязняет окружающую среду. По словам представителя профильного министерства, занимающегося проблемами экологии Греции, Сократиса Фамеллоса, пластиковые пакеты должны быть постепенно выведены из потребления.

    В связи с этим власти установили цену на покупку пакетов в супермаркетах. С 1 января она составляет 4 евроцента, с 2019 года будет повышена до 9 евроцентов, пишет РИА Новости.

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #греция
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал решение КНДР об участии в Играх

      8:46 1 Января 2018 336
      Читать
      6:26
      Сегодня

      В РФ с 1 января вступает в силу закон о телемедицине
      2:28
      Сегодня

      Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинцев

      17:19
      Вчера

      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса
      16:58
      Вчера

      Стоять на Майдане будет некому: в Госдуме объяснили слова Порошенко об украинском паспорте
      16:07
      Вчера

      Дело о взрыве в петербургском магазине переквалифицировали на статью о теракте

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017 8753

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      14515

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3052

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1641

      Как мифы о Святой земле разбиваются о реальности Израиля. Колонка Владимира Тулина

      23:10 10 Декабря 2017
      15476
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

      Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

      10:23   1 Января 2018
      271
      Пушков назвал цинизмом новогоднее обращение Порошенко к жителям Донбасса

      Пушков назвал цинизмом новогоднее обращение Порошенко к жителям Донбасса

      6:37   1 Января 2018
      3218
      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      0:03   1 Января 2018
      782
      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      17:19   31 Декабря 2017
      1995