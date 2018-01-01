Крупный район Владивостока осталась без света в новогоднюю ночь из-за фейерверка

Владивосток,1 января. Жители крупного района Владивостока остались без света в новогоднюю ночь из-за запущенного под ЛЭП фейерверка. Об этом сообщает информационное агентство «Дейта».

«Сразу после 24:00 местного времени по адресу Горная,33 группа молодых людей прямо под ЛЭП запускала гигантские хлопушки. В результате произошло короткое замыкание электросетей, взрыв и район остался без света», — говорится в сообщении.

Аварийные службы оперативно устранили неисправность. В компании «Приморские электрические сети» сообщили, что причиной аварии стал фейерверка, который был запущен под линией электропередач.