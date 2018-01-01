Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал решение КНДР об участии в Играх

Пхенчхан, 1 января. Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Южной Корее поддержал решение КНДР принять участие в предстоящей Олимпиаде. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Киодо.

«Если Северная Корея официально примет решение об участии, это будет проявлением истинного олимпийского духа», — заявил представитель комитета.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян планирует направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры в Южную Корею.

Стоит отметить, что в Южной Корее проявляют большой интерес к вопросу участия КНДР в ОИ-2018. Несмотря на весьма непростые двусторонние политические отношения, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, неоднократно заявлял, что будет рад видеть делегацию из КНДР.