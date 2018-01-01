Сборная России проиграла Швеции на молодежном чемпионате мира по хоккею

Нью-Йорк, 1 января. Молодежная сборная России по хоккею уступила команде Швеции со счетом 3:4 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.

Счет в матче открыли шведы. Первую шайбу забросил Лиас Андерсон, еще две шайбы забросили Тимоти Лильгрен и Гленн Густафсон. В составе сборной России отличились Дмитрий Соколов, Клим Костин и Алексей Полодян.

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, однако сборной Швеции удалось одержать победу в серии послематчевых буллитов. Сборная России заняла третье место в группе В. В четвертьфинале россияне встретятся с командой США. Сборная Швеции оказалась на первом месте в группе. В четвертьфинале россияне встретятся с командой США.