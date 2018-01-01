18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Сотни хабаровчан встретили Новый 2018 год на набережной
Происшествия
Установлена личность мужчины, открывшего огонь по полицейским в Колорадо
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Установлена личность мужчины, открывшего огонь по полицейским в Колорадо

    8:09  1 Января 2018  /обновлено: 8:09  01 Января 2018
    66

    Установлена личность мужчины, открывшего огонь по полицейским в Колорадо

    Денвер, 1 января. Мужчина, открывший огонь по полицейским в Колорадо ранее служил в Ираке. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

    По данным агентства, мужчину звали Мэттью Рил. Ранее он оставлял в социальных сетях оскорбительные записи в адрес сотрудников полиции. Кроме того, 13 декабря пользователь с таким же именем разместил в YouTube запись с оскорблениями в адрес шерифа округа Дуглас Тони Спурлока, а также призывал к его отставке. Представитель Национальной гвардии США сообщил, что Рил в прошлом служил в Ираке.

    Ранее стало известно о перестрелке в Колорадо. Полицейские прибыли в многоквартирный жилой дом в связи с бытовым конфликтом. В ходе разбирательств началась перестрелка. Позднее выяснилось, что злоумышленник заранее устроил засаду для нападения на полицейских. В результате инцидента погиб один полицейский, семеро получили ранения.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #стрельба #полиция #колорадо
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      17:19 31 Декабря 2017 1909
      Читать
      16:58
      Вчера

      Стоять на Майдане будет некому: в Госдуме объяснили слова Порошенко об украинском паспорте
      16:07
      Вчера

      Дело о взрыве в петербургском магазине переквалифицировали на статью о теракте
      13:06
      Вчера

      Украина с 1 января вводит биометрический контроль для граждан России и еще 69 стран
      12:34
      Вчера

      В Совфеде с юмором отреагировали на заявление Трампа о «победе» коалиции США в Сирии
      10:31
      Вчера

      Володин поздравил россиян с наступающим 2018 годом

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017 8721

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      14493

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3050

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1635

      Как мифы о Святой земле разбиваются о реальности Израиля. Колонка Владимира Тулина

      23:10 10 Декабря 2017
      15448
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      0:03   1 Января 2018
      677
      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      17:19   31 Декабря 2017
      1909
      Путин поздравил Камчатку и Чукотку с наступившим 2018 годом

      Путин поздравил Камчатку и Чукотку с наступившим 2018 годом

      15:15   31 Декабря 2017
      4124
      Что происходит в Иране: пытается ли Запад срежиссировать новую «арабскую весну»

      Что происходит в Иране: пытается ли Запад срежиссировать новую «арабскую весну»

      13:25   31 Декабря 2017
      6340