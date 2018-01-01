Установлена личность мужчины, открывшего огонь по полицейским в Колорадо

Денвер, 1 января. Мужчина, открывший огонь по полицейским в Колорадо ранее служил в Ираке. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

По данным агентства, мужчину звали Мэттью Рил. Ранее он оставлял в социальных сетях оскорбительные записи в адрес сотрудников полиции. Кроме того, 13 декабря пользователь с таким же именем разместил в YouTube запись с оскорблениями в адрес шерифа округа Дуглас Тони Спурлока, а также призывал к его отставке. Представитель Национальной гвардии США сообщил, что Рил в прошлом служил в Ираке.

Ранее стало известно о перестрелке в Колорадо. Полицейские прибыли в многоквартирный жилой дом в связи с бытовым конфликтом. В ходе разбирательств началась перестрелка. Позднее выяснилось, что злоумышленник заранее устроил засаду для нападения на полицейских. В результате инцидента погиб один полицейский, семеро получили ранения.