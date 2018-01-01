Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Москвы в первый день 2018 года

Москва, 1 января. В первый день 2018 года в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

«Температура днем от +1 до +3 градусов, облачно, небольшие осадки. Ветер южный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, 1 января атмосферное давление в столице составит 748 миллиметров ртутного столба. В ночь на 2 января температура воздуха составит +2 градуса. Вечером 2 января в Москве ожидается небольшой дождь.