Вторая ветка российско-китайского нефтепровода введена в эксплуатацию

Пекин, 1 января. Вторая ветка российско-китайского нефтепровода «Мохэ-Дацин» успешно введена в эксплуатацию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«Вторая ветка российско-китайского нефтепровода «Мохэ-Дацин» 1 января была успешно введена в эксплуатацию», — сообщил телеканал.

По данным телеканала, мощность нефтепровода «Мохэ-Дацин» позволяет импортировать в Китай до 15 миллионов тонн нефти в год.

Стоит отметить, что по итогам 2017 года Россия стала самым крупнейшим поставщиком сырой нефти для Китая, опередив Анголу и Саудовскую Аравию. Ежесуточные объемы российского нефтяного экспорта в КНР находятся на рекордной отметке в 6,3 миллиона тонн, демонстрируя рост на уровне 60% по сравнению с 2016 годом.