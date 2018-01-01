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Общество
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Происшествия
Стала известна возможная причина возгорания новогодней елки в Южно-Сахалинске
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    Стала известна возможная причина возгорания новогодней елки в Южно-Сахалинске

    6:52  1 Января 2018  /обновлено: 6:52  01 Января 2018
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    Стала известна возможная причина возгорания новогодней елки в Южно-Сахалинске

    Южно-Сахалинск, 1 января. Причиной возгорания новогодней елки на площади в Южно-Сахалинске мог быть неудачный запуск фейерверка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.

    «Комиссия по выявлению причин возгорания продолжает свою работу. По предварительным данным, одна из основных версий случившегося в новогоднюю ночь происшествия – несоблюдение техники безопасности при запуске петард», — говорится в сообщении.

    В пресс-службе мэрии также добавили, что в настоящее время завершается демонтаж каркаса сгоревшей елки, после чего на ее месте будет установлена 12-метровая ель, которая украшает городской парк.

    Напомним, в новогоднюю ночь в центре Южно-Сахалинска загорелась 25-метровая искусственная елка. Пожарные расчеты прибыли на место инцидента через минуту, после чего оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара пострадавших нет.

    Автор: Алексей Громов
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